Sevgili Kova, Ay bugün senin burcunda ve sen tam formdasın! Sabah keşif evindeki Venüs'le uyum kuran Ay, kendini güzel, özgür ve ilham dolu hissetmeni sağlıyor. Yeni bir görünüm denemek, kendine bir hedef koymak ya da sevdiğin bir şeye zaman ayırmak için harika bir gün.

Öğleden sonra kariyerinle ilgili bir konuda harekete geçme isteği duyabilirsin. Bu enerjiyi bir projeyi başlatmak için kullan. Akşama doğru ise ilişkiler sahnede: Aslan'da dün buluşan Mars ve Jüpiter, ilişkiler evinde Ay'ın tam karşısından parlıyor. Partnerinle ya da bir iş ortağınla güçlü, heyecanlı ve verimli bir enerji alışverişi yaşayacaksın.

Kendi özgürlüğün ile karşındakinin istekleri arasında güzel bir denge kurarsan akşam çok keyifli geçecek. Aşkta bugün tutkulu ve canlı bir enerji var. Partnerli Kova, sevdiğiyle büyük ve cesur bir gelecek planı kurabilir; ona alışılmadık bir sürpriz yapmak ilişkinize taze bir kıvılcım katacak. Duygularını kelimelere dökmekten çekinme, bugün söyleyeceklerin kalbine dokunacak. Bekar Kova ise karizmatik ve kendinden emin biriyle tanışmaya çok yakın. Bu kişinin enerjisi seni şaşırtabilir; akışa bırak ve keyfini çıkar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…