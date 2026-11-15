Ay senin burcunda ilerlerken sen de kendi içindeki enerjiyi ve özgünlüğünü daha net hissediyorsun. Sabah saatlerinde ise Mars ve Jüpiter, ilişki evinde buluşuyor ve bu, ortaklıklar ve yakın bağlar için güçlü bir destek sunuyor. Bir iş birliği, sevgilinle ya da eşinle yapılacak önemli bir konuşma bugün sonuç verebilir.

Bu enerji sana iki taraf için de kazançlı çözümler bulma gücü veriyor. Fikirlerini cesurca ama nazikçe paylaşırsan karşılığını alacaksın. Gün içinde bir arkadaşından gelecek destekleyici bir mesaj da seni gülümsetebilir.

Bekar Kovalar, özgün tarzları ve fikirleriyle çekicilik yayacak. Partneri olanlar, ortak bir hedef belirleyerek ilişkiyi bir adım ileri taşıyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…