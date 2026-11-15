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Kova Burcu right-white
16 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 16 Kasım Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Ay senin burcunda ilerlerken sen de kendi içindeki enerjiyi ve özgünlüğünü daha net hissediyorsun. Sabah saatlerinde ise Mars ve Jüpiter, ilişki evinde buluşuyor ve bu, ortaklıklar ve yakın bağlar için güçlü bir destek sunuyor. Bir iş birliği, sevgilinle ya da eşinle yapılacak önemli bir konuşma bugün sonuç verebilir.

Bu enerji sana iki taraf için de kazançlı çözümler bulma gücü veriyor. Fikirlerini cesurca ama nazikçe paylaşırsan karşılığını alacaksın. Gün içinde bir arkadaşından gelecek destekleyici bir mesaj da seni gülümsetebilir.

Bekar Kovalar, özgün tarzları ve fikirleriyle çekicilik yayacak. Partneri olanlar, ortak bir hedef belirleyerek ilişkiyi bir adım ileri taşıyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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