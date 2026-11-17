Ay, gece yarısından hemen sonra burcundan ayrılıp para evine, Balık burcuna geçiyor sevgili Kova. Dün yaşadığın duygusal hareketlilik bugün yerini daha somut konulara bırakıyor. Bütçeni gözden geçirmek, bir ödemeyi tamamlamak ya da kendine değer katacak bir alışveriş yapmak için uygun bir gün. Sabah saatlerinde Ay ile Uranüs arasındaki kare, beklenmedik küçük bir harcama getirebilir; ama paniğe gerek yok, kolayca dengelenir.

Öğle saatlerinde Güneş, kariyer evinden ilişkiler evindeki Jüpiter ile kare açı yapıyor. İş hayatındaki sorumluluklarınla partnerinin ya da iş ortağının beklentileri arasında küçük bir denge arayışı içinde olabilirsin. Açık iletişim kurarsan iki tarafı da memnun edecek bir orta yol bulman zor değil.

Bekarsan, karşına çıkan biriyle değerlerinizin ne kadar örtüştüğü dikkatini çekebilir. Partnerliysen, ortak bir hedef ya da birikim planı üzerine konuşmak ilişkinize güven katacak. Akşam kendini şımartmak için küçük bir ödül hak ediyorsun.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…