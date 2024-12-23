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Breaking Bad Dizisinin Walter White Karakterine Hayat Veren Bryan Cranston'ın Son Hali Hayranlarını Üzdü

Breaking Bad Dizisinin Walter White Karakterine Hayat Veren Bryan Cranston'ın Son Hali Hayranlarını Üzdü

Breaking Bad
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 12:44

Televizyon tarihine damga vuran Breaking Bad dizisinde Walter White karakteriyle gönüllere taht kuran Bryan Cranston, oyunculuğuyla hepimizi büyülemişti. Dizideki performansı, karizmatik duruşu ve etkileyici hikayesiyle akıllarda kalan Cranston, son günlerde hayranlarını şaşırttı. Son haliyle hayranlarını üzen başarılı oyuncu tekrardan gündem oldu. İşte Bryan Cranston'ın son hali...

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Sizler de takdir edersiniz Breaking Bad denilince akan sular durur. Son yılların en iyi dizisi denilen Breaking Bad, günümüzde hala milyonlar tarafından izleniyor.

Sizler de takdir edersiniz Breaking Bad denilince akan sular durur. Son yılların en iyi dizisi denilen Breaking Bad, günümüzde hala milyonlar tarafından izleniyor.

Walter White efsanesini de unutmamak gerek tabii. Yıllarca ironik bir karakter olarak göz önüne alınan Walter White'ı canlandıran Bryan Cranston ise o günden bu yana en çok konuşulan oyunculardan biri.

Breaking Bad'in Walter White'ı Bryan Cranston'ın son hali de bayadır merak ediliyordu.

Breaking Bad'in Walter White'ı Bryan Cranston'ın son hali de bayadır merak ediliyordu.

İşte Bryan Cranston'ın son hali!

İşte Bryan Cranston'ın son hali!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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ketenhelva

adam gayet sağlıklı ve fit görünüyor delirdiniz iyice

EngineerMind

Nesi varmış ki halinde ? Cildi gayet iyi duruyor WW deki gibi. Saçları bıyıkları kazısın aynı WW olur tekrar.

Prof. Dr. Üstün Çıkar

Adam sadece saçını sakalını boyamamış. Bu kadar şaşırılacak ne var.