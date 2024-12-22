Evlendikten Birkaç Gün Sonra Karısının İhanetini Öğrenen Adamın Dünyası Başına Yıkıldı
Evlendikten Birkaç Gün Sonra Karısının İhanetini Öğrenen Adamın Dünyası Başına Yıkıldı
Kaynak: https://www.reddit.com/r/relationship...
İhanet, bir ilişkinin en zorlayıcı sınavlarından biri olabilir. Hele ki bu durum evliliğin henüz ilk günlerinde ortaya çıkıyorsa, yaşanan duygusal yıkım daha da derinleşir. Bir adam, altı yıllık evliliğinde mükemmel bir hayat sürdüğünü düşünürken, geçmişte yaşanan bir ihanetin gün yüzüne çıkmasıyla dünyası başına yıkıldı.
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Aldatılmak belki de ilişki içerisinde başımıza asla gelmesini istemeyeceğimiz şeylerden bir tanesi. Üstelik partnerimize son derece bağlıysak sonuç daha yıkıcı olabiliyor.
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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, karısının evlendikten kısa bir süre sonra yaptığı "hatayı" yıllar sonra öğrendi.
Adam, karısıyla tanıştıktan kısa bir süre sonra onun kendisini aldattığını ve bu gerçeği ona asla söylemediğini, altı yıl önceki eski mesajlara rastlayarak öğrendiğini dile getirdi.
Adam, kendisi ve karısının 17 yaşındayken tanıştığını ve bir yıl sonra evlendiklerini söylüyor. Aldatmanın iki kez yaşandığını, bu aldatmaların ilişkiye ilk başladıklarında ve evliliklerinin hemen ardından gerçekleştiğini belirtiyor.
"Hayatımda ilk kez panik atak geçirdim ve çocuklarımın beni böyle görmemesi için büyük bir hışımla evden çıkmaya çalıştım. Nefes almakta zorlandım, kusacakmış gibi hissettim ve vücudum durmadan titriyordu. Peki şimdi ne olacak?"
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"Bir arkadaşımın evine gittim. Şu anda karımı görmek istemiyorum ama çocuklarımı çok özlüyorum. Her gün telefonla konuşuyoruz ama hala ne yapacağıma karar verebilmiş değilim. Bu benim evim, ama onu evden atmak istemiyorum çünkü ailesi kendi ülkelerine dönmüş durumda ve burada destek alabileceği başka kimse yok."
"Evliliğe devam etmek isteyip istemediğimi bilmiyorum. Kendimi kullanılmış hissediyorum. Hayatta gerçekten gurur duyduğum tek şey, iyi bir baba ve iyi bir eş olmaktı, ama şu an bu da tamamen bir yalan gibi geliyor."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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