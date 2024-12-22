Evlendikten Birkaç Gün Sonra Karısının İhanetini Öğrenen Adamın Dünyası Başına Yıkıldı

İhanet, bir ilişkinin en zorlayıcı sınavlarından biri olabilir. Hele ki bu durum evliliğin henüz ilk günlerinde ortaya çıkıyorsa, yaşanan duygusal yıkım daha da derinleşir. Bir adam, altı yıllık evliliğinde mükemmel bir hayat sürdüğünü düşünürken, geçmişte yaşanan bir ihanetin gün yüzüne çıkmasıyla dünyası başına yıkıldı.