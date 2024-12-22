Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...
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1. "30 dakikalığına kestireceğim dedikten 4 saat sonra ben"
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2. "1 Aralık'tan 21 Aralık'a sadece 3 dakikada geçtik"
3. "Sabahları tekrardan uykuya dalmamak için ben"
4. "Neden nişanlandıklarını yeni duyurmuş gibi görünüyorlar?"
5. 👇
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6. "Bu emojiyi kullandığımda aslında bunu kastediyorum"
7. "Her gün ben"
8. "Gece 2'de ben"
9. "Aşık olduğunda kızlar"
10. "Uyku zamanının bir zamanlar ceza olduğuna inanamıyorum"
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11.
12. "Biri benim hakkımda ufak bir detayı hatırlayınca"
13. "Biri 'Seni beğeniyorum' dediğinde benim güven problemleri"
14. "Bana yalan söylediklerini bildiğim halde tüm gerçeği zaten bildiğimdeki yüz ifadem"
15. "Alt katta bütün ailemin benim hakkımda dedikodu yapmasını dinlerkenki halim."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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