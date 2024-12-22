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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.12.2024 - 19:53

Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...

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1. "30 dakikalığına kestireceğim dedikten 4 saat sonra ben"

1. "30 dakikalığına kestireceğim dedikten 4 saat sonra ben"
twitter.com

2. "1 Aralık'tan 21 Aralık'a sadece 3 dakikada geçtik"

2. "1 Aralık'tan 21 Aralık'a sadece 3 dakikada geçtik"
twitter.com

3. "Sabahları tekrardan uykuya dalmamak için ben"

3. "Sabahları tekrardan uykuya dalmamak için ben"
twitter.com

4. "Neden nişanlandıklarını yeni duyurmuş gibi görünüyorlar?"

4. "Neden nişanlandıklarını yeni duyurmuş gibi görünüyorlar?"
twitter.com

5. 👇

5. 👇
twitter.com
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6. "Bu emojiyi kullandığımda aslında bunu kastediyorum"

6. "Bu emojiyi kullandığımda aslında bunu kastediyorum"
twitter.com

7. "Her gün ben"

7. "Her gün ben"
twitter.com

8. "Gece 2'de ben"

8. "Gece 2'de ben"
twitter.com

9. "Aşık olduğunda kızlar"

9. "Aşık olduğunda kızlar"
twitter.com

10. "Uyku zamanının bir zamanlar ceza olduğuna inanamıyorum"

10. "Uyku zamanının bir zamanlar ceza olduğuna inanamıyorum"
twitter.com
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11.

11.
twitter.com

12. "Biri benim hakkımda ufak bir detayı hatırlayınca"

12. "Biri benim hakkımda ufak bir detayı hatırlayınca"
twitter.com

13. "Biri 'Seni beğeniyorum' dediğinde benim güven problemleri"

13. "Biri 'Seni beğeniyorum' dediğinde benim güven problemleri"
twitter.com

14. "Bana yalan söylediklerini bildiğim halde tüm gerçeği zaten bildiğimdeki yüz ifadem"

14. "Bana yalan söylediklerini bildiğim halde tüm gerçeği zaten bildiğimdeki yüz ifadem"
twitter.com

15. "Alt katta bütün ailemin benim hakkımda dedikodu yapmasını dinlerkenki halim."

15. "Alt katta bütün ailemin benim hakkımda dedikodu yapmasını dinlerkenki halim."
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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