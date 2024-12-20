Dövmeleri Yüzünden Artık İnsan Gibi Hissedemediğini Söyleyen 47 Yaşındaki Anneden Dumur Eden Açıklamalar
Dövmeleri Yüzünden Artık İnsan Gibi Hissedemediğini Söyleyen 47 Yaşındaki Anneden Dumur Eden Açıklamalar
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/324...
Dövme tutkusuyla tanınan 47 yaşındaki Melissa Sloan, başından geçen ilginç olaylarla, dövmelerinin hayatını nasıl etkilediğini anlattı. Sadece alışveriş yapmak ya da basit bir etkinliğe katılmak gibi günlük şeylerin bile, insanların ona bakış açısı nedeniyle zorlaştığını vurguladı. Melissa, dövmelerinin hayatını nasıl değiştirdiğini ve toplumun ona karşı takındığı tavrı samimi bir şekilde paylaştı. Artık insan gibi hissetmek istediğini söyleyerek yürekleri burkan annenin dumur eden açıklamalarına hep beraber bakalım...
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Geçtiğimiz günlerde Melissa isimli 47 yaşındaki bir anne, vücudunun neredeyse tamamını kaplayan dövmeleriyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu.
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Dövme bazılarımız için tutku olsa da Melissa için tam anlamıyla bir bağımlılık! 800'den fazla dövmesi olan Melissa, "Dışarı çıkmaya korkuyorum" diyerek dumur eden itiraflarda bulunuyor.
"Yılbaşı gecesi için alışverişe çıkıyorum. Ama tüm gözler üzerimde. İnsanlar bana öcü görmüş gibi bakıyorlar"
"Yani, ben yerel süpermarkete gidip Noel yemeğimi almak istesem de, insanlar beni sürekli dik dik süzüyor ve bu durumu yaşamak istemiyorum."
"Noel, sevinç ve kutlama zamanı olmalı ama şu anda benim için her şey belirsiz durumda. Tek isteğim, normal bir insan gibi muamele görmek"
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"Bu yıl tek isteğim, başkalarının beni olduğu gibi kabul etmesi. İnsanlar neden beni olduğum gibi kabul edemiyor anlamıyorum. Dövmelerim beni diğer insanlardan daha az insan yapmaz"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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