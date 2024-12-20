Ortamda Satılacak Bilgileri Söyleyerek Genel Kültürlerini Konuşturan Twitter Kullanıcıları

Arkadaş ortamında konuşulanlar unutulmuyor, değil mi? Bazen öyle bilgiler paylaşılıyor ki, herkesi şaşırtıp adeta ağızları açık bırakıyor. İşte Twitter (X) kullanıcıları da bu tür anlar için tam bir hazine! Ortamlarda satılacak genel kültür bilgilerini paylaşarak herkesi hayrete düşürdüler. Kim ne demiş, gelin birlikte bakalım...