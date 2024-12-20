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Ortamda Satılacak Bilgileri Söyleyerek Genel Kültürlerini Konuşturan Twitter Kullanıcıları

Ortamda Satılacak Bilgileri Söyleyerek Genel Kültürlerini Konuşturan Twitter Kullanıcıları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 22:44

Arkadaş ortamında konuşulanlar unutulmuyor, değil mi? Bazen öyle bilgiler paylaşılıyor ki, herkesi şaşırtıp adeta ağızları açık bırakıyor. İşte Twitter (X) kullanıcıları da bu tür anlar için tam bir hazine! Ortamlarda satılacak genel kültür bilgilerini paylaşarak herkesi hayrete düşürdüler. Kim ne demiş, gelin birlikte bakalım...

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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, ortamda satılacak bilgileri sordu.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, ortamda satılacak bilgileri sordu.
twitter.com

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
twitter.com

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Sizin buna benzer bildiğiniz şeyler var mı?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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