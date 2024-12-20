Geç Yatıp Erken Uyanamama Sorununa Bir Twitter (X) Kullanıcısı Son Noktayı Koydu
Geç Yatıp Erken Uyanamama Sorununa Bir Twitter (X) Kullanıcısı Son Noktayı Koydu
Hepimiz biliyoruz ki, günümüz temposunda uyku düzenini oturtmak bazen gerçekten zor. Hal böyle olunca da gece geç yatıp sabah erken kalkma çabası bir türlü dengelenemiyor. Bir X kullanıcısı ise bu sorunla ilgili çarpıcı bir noktaya değindi: Meğerse uykusuzluk problemi tamamen bilinçaltımızla alakalıymış!
İşte detaylar!
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Sizler de takdir edersiniz ki uyumak ya da uyuyabilmek günümüzün en büyük problemi.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, erken uyuyamama sorununda dem vuran bir kişiye uyku sürecini en ince detayına kadar anlattı.
Meğerse durum bambaşkaymış. Gelin, flood'u hep beraber okuyalım...👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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