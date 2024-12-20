Geç Yatıp Erken Uyanamama Sorununa Bir Twitter (X) Kullanıcısı Son Noktayı Koydu

Hepimiz biliyoruz ki, günümüz temposunda uyku düzenini oturtmak bazen gerçekten zor. Hal böyle olunca da gece geç yatıp sabah erken kalkma çabası bir türlü dengelenemiyor. Bir X kullanıcısı ise bu sorunla ilgili çarpıcı bir noktaya değindi: Meğerse uykusuzluk problemi tamamen bilinçaltımızla alakalıymış!

İşte detaylar!