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Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler

Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 18:33

Dövme birçoğumuz için bir sanat dalı olsa da bazı dövmeler adeta göz kanatıyor. Estetik görüntüden uzak bu dövmeler ise görenlere uzun uzun hayatı sorgulatıyor. Birçok kişinin aklında 'Hangi dövmeyi yaptırsam' sorusu yatsa da, birazdan göreceğiniz dövmeler, size dövme yaptırmaya tövbe ettirecek! Gelin, o dövmelere beraber bakalım...

Hazırsanız, başlayalım...

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. "Michael Jackson görmesin bu dövmeyi"

2. "Michael Jackson görmesin bu dövmeyi"

3. "Karayip Korsanları izlemeye tövbe ettiren o dövme"

3. "Karayip Korsanları izlemeye tövbe ettiren o dövme"

4. "Eski sevgilimin yeni dövmesine bakın"

4. "Eski sevgilimin yeni dövmesine bakın"

5. "Bu dövmeye yaklaşık 1000 lira ödedim"

5. "Bu dövmeye yaklaşık 1000 lira ödedim"
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6. "Nasıl yani?"

6. "Nasıl yani?"

7. "Kafasının üzerine dövme yaptırmış"

7. "Kafasının üzerine dövme yaptırmış"

8. "Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?"

8. "Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?"

9. "Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?"

9. "Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?"

10. "Gerçekten gözümüz kanadı"

10. "Gerçekten gözümüz kanadı"
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11. "Sanat eseri gibi olmuş (!)"

11. "Sanat eseri gibi olmuş (!)"

12. "Efendimisss"

12. "Efendimisss"

13. Sebebi neydi ki?

13. Sebebi neydi ki?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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