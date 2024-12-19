Çocukça Fikirlerini Söyleyen Kullanıcılar Hepimize Nostalji Yaşattı

Ne kadar büyüsek de zaman zaman çocukluğumuzun izlerini üzerimizde taşımamız kaçınılmaz. Çocukken yaptığımız bazı şeyleri bırakmak, sandığımız kadar kolay olmuyor. Geçtiğimiz günlerde X (Twitter) kullanıcıları, hala çocukça olan davranışlarını paylaştı. Bu paylaşımlar hem nostalji rüzgarları estirdi hem de birçok kişiyi gülümsetti. Hadi, kimler neler söylemiş, birlikte bakalım!