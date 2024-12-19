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Çocukça Fikirlerini Söyleyen Kullanıcılar Hepimize Nostalji Yaşattı

Çocukça Fikirlerini Söyleyen Kullanıcılar Hepimize Nostalji Yaşattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 14:48

Ne kadar büyüsek de zaman zaman çocukluğumuzun izlerini üzerimizde taşımamız kaçınılmaz. Çocukken yaptığımız bazı şeyleri bırakmak, sandığımız kadar kolay olmuyor. Geçtiğimiz günlerde X (Twitter) kullanıcıları, hala çocukça olan davranışlarını paylaştı. Bu paylaşımlar hem nostalji rüzgarları estirdi hem de birçok kişiyi gülümsetti. Hadi, kimler neler söylemiş, birlikte bakalım!

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Bir X (Twitter) kullanıcısı, diğer kullanıcıların "çocukça düşüncelerini" sordu.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, diğer kullanıcıların "çocukça düşüncelerini" sordu.
twitter.com

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...
twitter.com

'Kitap boyamak, hala eğlenceli'

"Peluş hayvanlar, onları almazsanız yalnız ve üzgün hissederler"

"Peluş hayvanlar, onları almazsanız yalnız ve üzgün hissederler"
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"Peluş hayvanlarla uyumak ruha iyi gelir"

"Peluş hayvanlarla uyumak ruha iyi gelir"
twitter.com

"Okula gitmek berbat, video oyunları ise harika"

"Okula gitmek berbat, video oyunları ise harika"
twitter.com
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"Üzgünüm ama neden daha fazla para basmıyoruz?"

"Üzgünüm ama neden daha fazla para basmıyoruz?"
twitter.com

"Sebzelerin çoğu berbat"

"Sebzelerin çoğu berbat"
twitter.com

"Slime oynamak yetişkinler için gayet eğlenceli"

"Slime oynamak yetişkinler için gayet eğlenceli"
twitter.com

"Karanlıktan korktuğum için battaniyenin altına saklanıyorum"

"Karanlıktan korktuğum için battaniyenin altına saklanıyorum"
twitter.com

"Asla alkol içmem ya da kahve sevmem. Çok acı ve iğrenç"

"Asla alkol içmem ya da kahve sevmem. Çok acı ve iğrenç"
twitter.com
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"Fitness salonları oyun alanları gibi inşa edilmeli"

"Fitness salonları oyun alanları gibi inşa edilmeli"
twitter.com

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twitter.com

"Çizgi filmler, "çocuk" filmleri ve animasyonlar için çok yaşlı değilsin. aslında daha fazla insanın bunları izlemesi gerektiğini düşünüyorum, bu sizi daha iyi insanlar yapabilir"

"Çizgi filmler, "çocuk" filmleri ve animasyonlar için çok yaşlı değilsin. aslında daha fazla insanın bunları izlemesi gerektiğini düşünüyorum, bu sizi daha iyi insanlar yapabilir"
twitter.com

"Lego oyunları gerçekten eğlenceli"

"Lego oyunları gerçekten eğlenceli"
twitter.com

Sizin çocukça fikirlerinizi var mı? Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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