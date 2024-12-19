Çocukça Fikirlerini Söyleyen Kullanıcılar Hepimize Nostalji Yaşattı
Çocukça Fikirlerini Söyleyen Kullanıcılar Hepimize Nostalji Yaşattı
Ne kadar büyüsek de zaman zaman çocukluğumuzun izlerini üzerimizde taşımamız kaçınılmaz. Çocukken yaptığımız bazı şeyleri bırakmak, sandığımız kadar kolay olmuyor. Geçtiğimiz günlerde X (Twitter) kullanıcıları, hala çocukça olan davranışlarını paylaştı. Bu paylaşımlar hem nostalji rüzgarları estirdi hem de birçok kişiyi gülümsetti. Hadi, kimler neler söylemiş, birlikte bakalım!
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Bir X (Twitter) kullanıcısı, diğer kullanıcıların "çocukça düşüncelerini" sordu.
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Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...
"Peluş hayvanlar, onları almazsanız yalnız ve üzgün hissederler"
"Peluş hayvanlarla uyumak ruha iyi gelir"
"Okula gitmek berbat, video oyunları ise harika"
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"Üzgünüm ama neden daha fazla para basmıyoruz?"
"Sebzelerin çoğu berbat"
"Slime oynamak yetişkinler için gayet eğlenceli"
"Karanlıktan korktuğum için battaniyenin altına saklanıyorum"
"Asla alkol içmem ya da kahve sevmem. Çok acı ve iğrenç"
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"Fitness salonları oyun alanları gibi inşa edilmeli"
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"Çizgi filmler, "çocuk" filmleri ve animasyonlar için çok yaşlı değilsin. aslında daha fazla insanın bunları izlemesi gerektiğini düşünüyorum, bu sizi daha iyi insanlar yapabilir"
"Lego oyunları gerçekten eğlenceli"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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