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"Eğitim Budur": Öğrencilerine Tane Tane Cinsel Sağlık Eğitimi Veren Öğretmen Takdir Topladı

"Eğitim Budur": Öğrencilerine Tane Tane Cinsel Sağlık Eğitimi Veren Öğretmen Takdir Topladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 23:43

Sizler de takdir edersiniz ki öğretmenimizi seçemiyoruz. Küçüklüğünden bu yana iyi bir öğretmenden eğitim alan öğrenciler gelecekte de son derece başarılı oluyor. Bir kullanıcı da 11. sınıftaki öğretmenini anlattı. 1 ders boyunca cinsellikle ilgili gelen tüm soruları cevaplayan öğretmen, 'Eğitim budur' dedirtti. Gelin, detaylara hep beraber bakalım...

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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, lisede yaşadığı bir olayı anlattı.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, lisede yaşadığı bir olayı anlattı.
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Hocanın gelen tüm soruları hiç çekinmeden cevaplaması ise günümüz zihniyetini sorgulattı.

Hocanın gelen tüm soruları hiç çekinmeden cevaplaması ise günümüz zihniyetini sorgulattı.
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O öğretmenin anlattıklarına buyurun beraber bi' göz atalım...

O öğretmenin anlattıklarına buyurun beraber bi' göz atalım...
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"Önce eğitim düzeltilmeli" diyerek sözlerini noktalayan kullanıcının anlattığı öğretmene yorumlar gecikmedi.

"Önce eğitim düzeltilmeli" diyerek sözlerini noktalayan kullanıcının anlattığı öğretmene yorumlar gecikmedi.
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Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...
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Siz neler düşünüyorsunuz?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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