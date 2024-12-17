"Eğitim Budur": Öğrencilerine Tane Tane Cinsel Sağlık Eğitimi Veren Öğretmen Takdir Topladı

Sizler de takdir edersiniz ki öğretmenimizi seçemiyoruz. Küçüklüğünden bu yana iyi bir öğretmenden eğitim alan öğrenciler gelecekte de son derece başarılı oluyor. Bir kullanıcı da 11. sınıftaki öğretmenini anlattı. 1 ders boyunca cinsellikle ilgili gelen tüm soruları cevaplayan öğretmen, 'Eğitim budur' dedirtti. Gelin, detaylara hep beraber bakalım...