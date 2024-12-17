Yılbaşı Hediyesi Olarak Kocasına "Aldatma" Şansı Tanıyan Kadından Garip Açıklamalar: "Özgürlük Onun da Hakkı"

“Bu fikir Matheus'un isteği üzerine ortaya çıktı. Tatil yemeğinden sonra dışarı çıkmak ve ne isterse yapmak için tam bir özgürlük istiyor. Ayrıca benden herhangi bir 'şikayet' almadan istediği zaman geri dönmek istiyor. Bensiz bir gece olacak, nasıl isterse öyle eğlenecek. Cinsel olarak istediği kişiyle birlikte olabilir.”