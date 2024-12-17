Yılbaşı Hediyesi Olarak Kocasına "Aldatma" Şansı Tanıyan Kadından Garip Açıklamalar: "Özgürlük Onun da Hakkı"
Yılbaşı Hediyesi Olarak Kocasına "Aldatma" Şansı Tanıyan Kadından Garip Açıklamalar: "Özgürlük Onun da Hakkı"
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Yılbaşında sevdiklerimizle vakit geçirmek hepimiz için ayrı bir keyif, özellikle de partnerimiz yanımızdaysa. Ama şimdi okuyacağınız hikaye, ilişkilere bakış açınızı bayağı bir sorgulatabilir. Bir kadın, kocasına yılbaşı hediyesi olarak 'aldatma' hakkı veriyor ve bunun evliliklerini daha sağlıklı hale getirdiğini söylüyor. Detaylara beraber göz atalım…👇
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Aldatılmak belki de başımıza gelmesini isteyeceğimiz en son şeylerden bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki insanın güveni tekrardan kolay kolay inşa olmuyor.
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Fakat Bruna ve Matheus çiftinin ilişkisi, günümüz ilişki dinamiklerini alaşağı eden cinsten desek yeridir. Çünkü Dias, yılbaşı hediyesi olarak kocasına "aldatmak şansı" vermiş.
Evet yanlış duymadınız! Matheus'un tatilde özgür ve dilediği gibi davranmasını istemesi üzerine karısı da ona bir kereliğine mahsus "aldatma" şansı tanımış.
Yılbaşında hiçbir şekilde kocasıyla tartışmayacağını, eve döndüğünde ise asla trip atmayacağını söyleyen kadın, kocası tatilde istediğini yaparken kendisinin de evde "geleneksel bir eş" gibi bekleyeceğini dile getiriyor.
“Bu eylemler birlikteliğimiz güçlendiriyor ve bize birlikte olmanın ne kadar güzel olduğunu hatırlatıyor. Sonuçta, her ilişkinin sürmesi için özgürlüğe ve saygıya ihtiyacı vardır.
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Matheus da karısına çok güzel bir hediye verecekmiş yılbaşında. Fakat bu hediyeyi henüz söylemiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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