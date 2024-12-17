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Yılbaşı Hediyesi Olarak Kocasına "Aldatma" Şansı Tanıyan Kadından Garip Açıklamalar: "Özgürlük Onun da Hakkı"

Yılbaşı Hediyesi Olarak Kocasına "Aldatma" Şansı Tanıyan Kadından Garip Açıklamalar: "Özgürlük Onun da Hakkı"

Yeni yıl Aldatma
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 20:09

Yılbaşında sevdiklerimizle vakit geçirmek hepimiz için ayrı bir keyif, özellikle de partnerimiz yanımızdaysa. Ama şimdi okuyacağınız hikaye, ilişkilere bakış açınızı bayağı bir sorgulatabilir. Bir kadın, kocasına yılbaşı hediyesi olarak 'aldatma' hakkı veriyor ve bunun evliliklerini daha sağlıklı hale getirdiğini söylüyor. Detaylara beraber göz atalım…👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
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Aldatılmak belki de başımıza gelmesini isteyeceğimiz en son şeylerden bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki insanın güveni tekrardan kolay kolay inşa olmuyor.

Fakat Bruna ve Matheus çiftinin ilişkisi, günümüz ilişki dinamiklerini alaşağı eden cinsten desek yeridir. Çünkü Dias, yılbaşı hediyesi olarak kocasına "aldatmak şansı" vermiş.

Fakat Bruna ve Matheus çiftinin ilişkisi, günümüz ilişki dinamiklerini alaşağı eden cinsten desek yeridir. Çünkü Dias, yılbaşı hediyesi olarak kocasına "aldatmak şansı" vermiş.

Evet yanlış duymadınız! Matheus'un tatilde özgür ve dilediği gibi davranmasını istemesi üzerine karısı da ona bir kereliğine mahsus "aldatma" şansı tanımış.

Evet yanlış duymadınız! Matheus'un tatilde özgür ve dilediği gibi davranmasını istemesi üzerine karısı da ona bir kereliğine mahsus "aldatma" şansı tanımış.

“Bu fikir Matheus'un isteği üzerine ortaya çıktı. Tatil yemeğinden sonra dışarı çıkmak ve ne isterse yapmak için tam bir özgürlük istiyor. Ayrıca benden herhangi bir 'şikayet' almadan istediği zaman geri dönmek istiyor. Bensiz bir gece olacak, nasıl isterse öyle eğlenecek. Cinsel olarak istediği kişiyle birlikte olabilir.”

Yılbaşında hiçbir şekilde kocasıyla tartışmayacağını, eve döndüğünde ise asla trip atmayacağını söyleyen kadın, kocası tatilde istediğini yaparken kendisinin de evde "geleneksel bir eş" gibi bekleyeceğini dile getiriyor.

Yılbaşında hiçbir şekilde kocasıyla tartışmayacağını, eve döndüğünde ise asla trip atmayacağını söyleyen kadın, kocası tatilde istediğini yaparken kendisinin de evde "geleneksel bir eş" gibi bekleyeceğini dile getiriyor.

“Bazen karşımızdaki kişinin özgür hissetmesine izin vermek verebileceğimiz en iyi hediyedir. Bu deneyimlere, bu küçük güven jestlerine yer açmanın evliliğimizde gerçek bir fark yarattığına inanıyorum.'

“Bu eylemler birlikteliğimiz güçlendiriyor ve bize birlikte olmanın ne kadar güzel olduğunu hatırlatıyor. Sonuçta, her ilişkinin sürmesi için özgürlüğe ve saygıya ihtiyacı vardır.

“Bu eylemler birlikteliğimiz güçlendiriyor ve bize birlikte olmanın ne kadar güzel olduğunu hatırlatıyor. Sonuçta, her ilişkinin sürmesi için özgürlüğe ve saygıya ihtiyacı vardır.

“Noel'de bu molayı vererek güveni pekiştirmeyi umuyorum. Bu ona özgür olduğunu ama evinin nerede olduğunu bildiğini gösteren sembolik bir hediye.”

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Matheus da karısına çok güzel bir hediye verecekmiş yılbaşında. Fakat bu hediyeyi henüz söylemiyor.

Matheus da karısına çok güzel bir hediye verecekmiş yılbaşında. Fakat bu hediyeyi henüz söylemiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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