İlişki Uzmanı Açıkladı: Partnerler Sosyal Medyada Sık Sık Paylaşım Yapmalı mı?
İlişki Uzmanı Açıkladı: Partnerler Sosyal Medyada Sık Sık Paylaşım Yapmalı mı?
Günümüzde sosyal medyada sevdiklerimizle paylaşım yapmamız son derece doğal. Fakat konu ilişkiye gelince nazar değme korkusuyla sosyal medyada paylaşım yaparken biraz çekiniyor olabiliriz. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı sosyal medyada sık sık paylaşım yapan çiftlere ateş püskürdü. Sürekli paylaşım yapan kişilerin arasında 'güvensizlik' olduğunu öne süren kullanıcının üzerine başka bir ilişki uzmanı açıklama yaptı. Sık sık sosyal medya paylaşım yapan çiftlerin bilinçaltında ne yatıyor? Beraber bakalım...
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Sizler de takdir edersiniz ki uzun ilişkilerde sosyal medya kullanımı büyük önem taşıyor. Gerçekten sevdiğiniz biriyle birlikteyseniz, sosyal medyada onunla birçok gönderi ve hikaye paylaşmak da son derece doğal.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, paylaştığı TikTok'ta sosyal medyada fotoğraf paylaşan çiftlere ateş püskürdü. Eğer bir kişi partneriyle çok fazla fotoğraf paylaşıyorsa orada bir problem varmış.
Fakat bu konu hakkında ilişki uzmanları da aynı şeyi söylüyor. Çok fazla fotoğraf paylaşan çiftler, birbiri arasında "öz güvensizlik" gösteriyormuş.
"Sevgiyi gösteren fotoğraflar ve yazılarla sürekli paylaşım yapmak, çiftin güven eksikliği ya da iletişim sorunları gibi problemlerle mücadele ettiğinin bir işareti olabilir. Bazen, ilişkinizi sürekli paylaşmak ya da her zaman paylaşılmayı istemek, ilişkinin gerçek sorunlarını gizleyen bir sis perdesi haline gelebilir"
"Bazen bu bir maske, bazen de ilişkinin içinde bir kontrol mekanizmasının işareti olabilir. Eğer kontrolcü bir partnerle birlikteyseniz, ona olan sevginizi ilan etmek, üzerinizdeki baskıyı hafifletebilir. Aşırı paylaşım aynı zamanda, ilişkiyi eski bir partnerin yüzüne vurmak için kullanılan bir silah haline gelebilir"
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Fakat hiç paylaşım yapmamak da iyi değil. İlişki uzmanı, "İlişkiniz hakkında paylaşım yapmak, bir bağlılık ifadesidir; adeta dijital bir alyans gibi, ilişkiye değer verdiğinizi ve yatırım yaptığınızı gösterir" diyor.
"Bir dahaki sefere ilişkinizi paylaşmak istediğinizde, kendinize şu soruyu sorun: Bunu gerçekten kutlanmaya değer bir şeyi paylaşmak için mi yapıyorum, yoksa var olan bir sorunu gizlemeye mi çalışıyorum?"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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