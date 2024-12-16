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Anneler Hakkında Linç Edilebilecek Fikirleri Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler

Anneler Hakkında Linç Edilebilecek Fikirleri Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.12.2024 - 16:34

Annelerimiz başımızın tacı olsa da zaman zaman ufak anlaşmazlıklar yaşamamamız mümkün. Öyle olacak ki bir kullanıcı da anneler hakkında linç edilebilecek fikirleri sordu. Glen cevaplar uzaklara daldırdı. Gelin, anneler hakkında kim neler demiş, buyurun beraber bakalım...

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Bir kullanıcı anneler hakkında linç edilebilecek fikirleri sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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