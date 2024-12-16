Aile Kurmaya Karar Verdikten Sonra Tüm Dövmelerini Sildiren Adamın Göz Dolduran Hikayesi
Aile Kurmaya Karar Verdikten Sonra Tüm Dövmelerini Sildiren Adamın Göz Dolduran Hikayesi
Her ne kadar dövme yaptırmaya heves etsek de bir süre sonra pişman olabilir ya da sıkılabiliriz. Fakat Leandro isimli 35 yaşındaki bir adamın yaşadıkları ise göz dolduran cinsten desek yeridir. 13 yaşından bu yana dövme yaptırarak vücudunun neredeyse tamamını dövmeyle kaplatan adam, aile kurmaya ve iş bulmaya karar verince tüm dövmelerini sildirdi. Ağustos ayından bu yana topluma layık bir insan olmaya çalıştığını söyleyen adamın o trajik hikayesine buyurun, beraber göz atalım...
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Sizler de takdir edersiniz ki dövme yaptırmak büyük bir tutku. Bazen herhangi bir anıyı ölümsüzleştirmek ya da daha estetik görünmek isteriz.
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Fakat Leandro isimli bu adamın yaşadıkları dövme yaptırmaya tövbe ettirecek cinsten desek abartmayız. Kendisi, vücudunun neredeyse tamamının dövmeyle kaplattı.
Fakat hikaye aslında burada başlamıyor. Yasaklı madde bağımlılığıyla boğuşan adam, aile kurmaya karar verdikten sonra vücudunda da büyük bir değişikliğe gidiyor.
Artık "normal" bir insan olmaya karar verdikten sonra vücudundaki dövmeleri sildirmeye karar veren adam, geçtiğimiz ağustos ayında da vücudundaki değişimi büyük bir gururla paylaşmıştı.
Dövme sildirme sürecinin ağır ve sancılı olduğunu dile getiren adam, "Onurumu ve hayatımı tekrardan kazanmak istiyordum. Bir iş bulmak, aile kurmak en büyük arzumdu" diyor.
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“Ben nasıl olunmaması gerektiğinin canlı bir örneğiyim, herkes dövme yaptırmadan önce en az iki kez düşünmeli"
Üvey annesinin de izin vermesiyle ilk dövmesini 13 yaşında yaptıran adam, bir süre sonra yaptırdığı tüm dövmelerden iğrenmiş.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Adamın yaşadıkları neden dövmeye tövbe ettiriyor bizi ?? Alt tarafı dövme yaptırıp sildirmiş ki dövmesi çok olan insanların kaçının yüzü böyle Allah aşkına ?... Devamını Gör
inşallah.
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