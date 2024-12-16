Aile Kurmaya Karar Verdikten Sonra Tüm Dövmelerini Sildiren Adamın Göz Dolduran Hikayesi

Her ne kadar dövme yaptırmaya heves etsek de bir süre sonra pişman olabilir ya da sıkılabiliriz. Fakat Leandro isimli 35 yaşındaki bir adamın yaşadıkları ise göz dolduran cinsten desek yeridir. 13 yaşından bu yana dövme yaptırarak vücudunun neredeyse tamamını dövmeyle kaplatan adam, aile kurmaya ve iş bulmaya karar verince tüm dövmelerini sildirdi. Ağustos ayından bu yana topluma layık bir insan olmaya çalıştığını söyleyen adamın o trajik hikayesine buyurun, beraber göz atalım...