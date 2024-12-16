Uzmanlar Açıkladı: Kahveyi Bu Saat Aralığında İçerseniz Etkisini Daha İyi Görebilirsiniz

Hem Türkiye'de hem de dünyada kahve birçoğumuzun vazgeçilmezi. Fazlası her ne kadar zararlı olsa da gün içerisinde uyanık kalmanın en kolay ve hızlı yolu birçoğumuz için bu. Geçtiğimiz günlerde uzmanlar, kahve içmek için en iyi vakit aralığını söyledi. Eğer uyandıktan 90 dakika sonra içilirse kahvenin etkisi çok daha iyi görülüyormuş. Gelin, açıklamaların devamına beraber bakalım...