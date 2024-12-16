Uzmanlar Açıkladı: Kahveyi Bu Saat Aralığında İçerseniz Etkisini Daha İyi Görebilirsiniz
Uzmanlar Açıkladı: Kahveyi Bu Saat Aralığında İçerseniz Etkisini Daha İyi Görebilirsiniz
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/diet-fitn...
Hem Türkiye'de hem de dünyada kahve birçoğumuzun vazgeçilmezi. Fazlası her ne kadar zararlı olsa da gün içerisinde uyanık kalmanın en kolay ve hızlı yolu birçoğumuz için bu. Geçtiğimiz günlerde uzmanlar, kahve içmek için en iyi vakit aralığını söyledi. Eğer uyandıktan 90 dakika sonra içilirse kahvenin etkisi çok daha iyi görülüyormuş. Gelin, açıklamaların devamına beraber bakalım...
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"Kahve içmeden güne başlayamıyorum" diyorsanız, son derece haklısınız. Dünyadaki birçok insan, ilk öğün olarak zaman zaman kahve içmeyi tercih ediyor.
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Kahve içmek bizi ayıltıyor doğru. Fakat uzmanlara göre kahveyi belirli bir zaman diliminde içerseniz etkisini daha iyi gösteriyor.
O da uyandıktan 90 dakika sonrası. Gözlerimizi açtığımızda salgılanmaya başlayan ve uyanmamızı sağlayan kortizol hormonu, uyandıktan yarım saat sonra neredeyse maksimum seviyeye geliyor.
90 dakika sonra ise kortizol seviyesi düşmeye başlıyor. Bu nedenle bir tane sade kahve içmek, tam anlamıyla gözleri açıyor.
Fakat kahveyi de dengeli içmekte fayda var.
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"Kafeine karşı hassas olan bazı kişilerde nabız hızlanabilir ve kafeinin etkilerini görebilirler. Ancak bu genellikle öldürmez ya da kalıcı bir hasara yol açmaz"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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