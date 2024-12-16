Kilo Vermek İçin Kontrolsüz Bir Şekilde İlaç Kullanan Adamın Hayatı Cehenneme Döndü

Son zamanlarda influencerlar da dahil olmak üzere birçok ünlü isim, 'iğne' kullanarak kilo vermeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Georgie isimli bir adam ise ünlü isimlerde gördüğü bu ilacı denemek istedi, denediğine bin pişman oldu. 'Sonuçlarının böyle olacağını bilsem, asla kullanmazdım' diyen Georgie, kısa sürede çarpıntı, ciltte solukluk ve nabız artışı yaşadı. Kimsenin bu ilacı doktor kontrolü olmadan kullanmaması konusunda uyardı. Gelin, o sancılı sürece hep beraber göz atalım...