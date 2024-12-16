onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kilo Vermek İçin Kontrolsüz Bir Şekilde İlaç Kullanan Adamın Hayatı Cehenneme Döndü

Kilo Vermek İçin Kontrolsüz Bir Şekilde İlaç Kullanan Adamın Hayatı Cehenneme Döndü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.12.2024 - 10:19

Son zamanlarda influencerlar da dahil olmak üzere birçok ünlü isim, 'iğne' kullanarak kilo vermeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Georgie isimli bir adam ise ünlü isimlerde gördüğü bu ilacı denemek istedi, denediğine bin pişman oldu. 'Sonuçlarının böyle olacağını bilsem, asla kullanmazdım' diyen Georgie, kısa sürede çarpıntı, ciltte solukluk ve nabız artışı yaşadı. Kimsenin bu ilacı doktor kontrolü olmadan kullanmaması konusunda uyardı. Gelin, o sancılı sürece hep beraber göz atalım...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son zamanlarda kilo vermek için birbirinden farklı yöntemler ve diyetler deneyen kişiler var. Bu kişiler genellikle doktor tavsiyelerini göz önüne almıyorlar.

Son zamanlarda kilo vermek için birbirinden farklı yöntemler ve diyetler deneyen kişiler var. Bu kişiler genellikle doktor tavsiyelerini göz önüne almıyorlar.

Georgie de bu kişilerden bir tanesiydi. Kendisi, sosyal medyada sıkça gördüğümüz "kilo verme iğnelerini" denedi.

Georgie de bu kişilerden bir tanesiydi. Kendisi, sosyal medyada sıkça gördüğümüz "kilo verme iğnelerini" denedi.

"Yemek yemekle her zaman bir sorunum vardı" diyen Georgie, ünlülerin de sıkça kullandığı bu iğneleri kullandığına bin pişman olduğunu söylüyor.

"Yemek yemekle her zaman bir sorunum vardı" diyen Georgie, ünlülerin de sıkça kullandığı bu iğneleri kullandığına bin pişman olduğunu söylüyor.

Mart ayından bu yana iğneyle kilo vermeye çalışan Georgie, bu iğnelerin tatlı krizlerini ve açlık hissini yok ettiğini iddia ediyor. Akabinde ise Mart Ayıdnan geçtiğimiz Ağustos ayına kadar bu iğneleri kullanmaya devam etmiş.

Mart ayından bu yana iğneyle kilo vermeye çalışan Georgie, bu iğnelerin tatlı krizlerini ve açlık hissini yok ettiğini iddia ediyor. Akabinde ise Mart Ayıdnan geçtiğimiz Ağustos ayına kadar bu iğneleri kullanmaya devam etmiş.

“Geçmişte anksiyetem vardı ama bu ilaca kadar hiç panik atak yaşamamıştım. Terliyordum, betim benzim atmıştı ve konsantre olamıyordum"

“Geçmişte anksiyetem vardı ama bu ilaca kadar hiç panik atak yaşamamıştım. Terliyordum, betim benzim atmıştı ve konsantre olamıyordum"

Bu iğnelerden sonra çarpıntısının arttığını ve panik atak rahatsızlığına sahip olduğunu söyleyen Georgie, 'sonuçlarının böyle olduğunu bilseydim, asla kullanmazdım' diyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Doktorlar ise uyarıyor. Bu tarz ilaçların kesinlikle reçete edilmesi ya da kontrollü bir şekilde kullanılması gerekiyor.

Doktorlar ise uyarıyor. Bu tarz ilaçların kesinlikle reçete edilmesi ya da kontrollü bir şekilde kullanılması gerekiyor.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Darkest Darko

Çünkü onlar kilo verdirme iğnesi değil, diyabet ilacı seni moron!