Kilo Vermek İçin Kontrolsüz Bir Şekilde İlaç Kullanan Adamın Hayatı Cehenneme Döndü
Kilo Vermek İçin Kontrolsüz Bir Şekilde İlaç Kullanan Adamın Hayatı Cehenneme Döndü
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
Son zamanlarda influencerlar da dahil olmak üzere birçok ünlü isim, 'iğne' kullanarak kilo vermeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Georgie isimli bir adam ise ünlü isimlerde gördüğü bu ilacı denemek istedi, denediğine bin pişman oldu. 'Sonuçlarının böyle olacağını bilsem, asla kullanmazdım' diyen Georgie, kısa sürede çarpıntı, ciltte solukluk ve nabız artışı yaşadı. Kimsenin bu ilacı doktor kontrolü olmadan kullanmaması konusunda uyardı. Gelin, o sancılı sürece hep beraber göz atalım...
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Son zamanlarda kilo vermek için birbirinden farklı yöntemler ve diyetler deneyen kişiler var. Bu kişiler genellikle doktor tavsiyelerini göz önüne almıyorlar.
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Georgie de bu kişilerden bir tanesiydi. Kendisi, sosyal medyada sıkça gördüğümüz "kilo verme iğnelerini" denedi.
"Yemek yemekle her zaman bir sorunum vardı" diyen Georgie, ünlülerin de sıkça kullandığı bu iğneleri kullandığına bin pişman olduğunu söylüyor.
Mart ayından bu yana iğneyle kilo vermeye çalışan Georgie, bu iğnelerin tatlı krizlerini ve açlık hissini yok ettiğini iddia ediyor. Akabinde ise Mart Ayıdnan geçtiğimiz Ağustos ayına kadar bu iğneleri kullanmaya devam etmiş.
“Geçmişte anksiyetem vardı ama bu ilaca kadar hiç panik atak yaşamamıştım. Terliyordum, betim benzim atmıştı ve konsantre olamıyordum"
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Doktorlar ise uyarıyor. Bu tarz ilaçların kesinlikle reçete edilmesi ya da kontrollü bir şekilde kullanılması gerekiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Çünkü onlar kilo verdirme iğnesi değil, diyabet ilacı seni moron!