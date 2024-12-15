Dünyada Sadece 27 Kişide Görülen Nadir Hastalıkla Mücadele Eden Küçük Çocuğun Hikayesi
Dünyada Sadece 27 Kişide Görülen Nadir Hastalıkla Mücadele Eden Küçük Çocuğun Hikayesi
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
Dünyada yalnızca 27 kişide görülen nadir bir hastalık, küçük Angus ve ailesinin hayatını tamamen değiştirdi. Henüz altı aylıkken geçirdiği nöbetlerle başlayan bu zorlu süreçte, uzun süre hastalığına bir teşhis konulamadı. Angus’un ailesi, yaşadıkları belirsizlik ve korkulara rağmen oğulları için ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Sonunda CRELD1 adı verilen çok nadir bir genetik hastalık taşıdığı öğrenildi. Şimdi ise hem oğulları için hem de benzer durumda olan aileler için farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Hikayenin detaylarına buyurun beraber bakalım...
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Üç yaşındaki Angus, dünyada sadece 27 kişiyi etkileyen nadir bir hastalıkla mücadele ediyor.
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Angus’un babası Oli Powell, bu nadir hastalık hakkında farkındalık yaratmak ve araştırmalara kaynak sağlamak için büyük bir adım attı.
Angus’un annesi Sophie, oğlunun altı aylıkken geçirdiği şiddetli bir nöbetle hayatlarının kabusa döndüğünü söyledi. “Gözleri arkaya kayıyor, vücudu sarsılıyordu. Öleceğini sandım,” diyen anne, o dönemde doktorların bir teşhis koyamamasının zorlayıcı olduğunu belirtti.
Angus, iki yıl boyunca tekrarlayan nöbetler ve saatler süren krizler yaşadı.
Angus’un annesi Sophie, oğlunun ilk nöbetine kadar tamamen sağlıklı bir çocuk olduğunu söyledi. “O ilk nöbet sadece beş dakika sürdü, ama bana bir ömür gibi geldi,” diyen anne, doktorların bunun basit bir ateşli havale olabileceğini düşündüğünü belirtti.
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CRELD1 hastalığı, kalp problemleri, öğrenme ve gelişim gerilikleri, solunum ve bağışıklık sistemi sorunları gibi birçok sağlık problemine neden olabiliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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