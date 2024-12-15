Dünyada Sadece 27 Kişide Görülen Nadir Hastalıkla Mücadele Eden Küçük Çocuğun Hikayesi

Dünyada yalnızca 27 kişide görülen nadir bir hastalık, küçük Angus ve ailesinin hayatını tamamen değiştirdi. Henüz altı aylıkken geçirdiği nöbetlerle başlayan bu zorlu süreçte, uzun süre hastalığına bir teşhis konulamadı. Angus’un ailesi, yaşadıkları belirsizlik ve korkulara rağmen oğulları için ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Sonunda CRELD1 adı verilen çok nadir bir genetik hastalık taşıdığı öğrenildi. Şimdi ise hem oğulları için hem de benzer durumda olan aileler için farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Hikayenin detaylarına buyurun beraber bakalım...