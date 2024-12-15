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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.12.2024 - 12:33

Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...

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1. "Apartmanda yaşıyorsun ve yan komşuların kavga ediyor"

1. "Apartmanda yaşıyorsun ve yan komşuların kavga ediyor"
twitter.com

2. "Su içmiyorum dediklerinde benim yüz"

2. "Su içmiyorum dediklerinde benim yüz"
twitter.com

3. "Yemek kokusu alınca odamdan çıkarken ben"

3. "Yemek kokusu alınca odamdan çıkarken ben"
twitter.com

4. "Sadece gözlerimi dinlendiriyorum"

4. "Sadece gözlerimi dinlendiriyorum"
twitter.com

5. "Siparişiniz dağıtıma çıktı bildirimini görünce ben"

5. "Siparişiniz dağıtıma çıktı bildirimini görünce ben"
twitter.com
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6. "Diğerleri o kadar da soğuk değil deseler bile ben"

6. "Diğerleri o kadar da soğuk değil deseler bile ben"
twitter.com

7. "Takip ettiği kişilere bakıyorum"

7. "Takip ettiği kişilere bakıyorum"
twitter.com

8. "Biriyle ilk defa dışarı çıktığımda"

8. "Biriyle ilk defa dışarı çıktığımda"
twitter.com

9. "Sosyal medyada bir şey paylaşmayan insanlar"

9. "Sosyal medyada bir şey paylaşmayan insanlar"
twitter.com

10. 👇

10. 👇
twitter.com
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11. "Stalklarken beni kıskandıran bir şey gördüğümde"

11. "Stalklarken beni kıskandıran bir şey gördüğümde"
twitter.com

12. "Şarkı sözleri hayat hikayenle uyuştuğunda"

12. "Şarkı sözleri hayat hikayenle uyuştuğunda"
twitter.com

13. "Bugün erken uyuyacağım dedikten sonra ben"

13. "Bugün erken uyuyacağım dedikten sonra ben"
twitter.com

14. "Bizim eğlence anlayışı"

14. "Bizim eğlence anlayışı"
twitter.com

15. "Birisi sesli bir şekilde bir şey çiğnediğinde"

15. "Birisi sesli bir şekilde bir şey çiğnediğinde"
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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