Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...
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1. "Apartmanda yaşıyorsun ve yan komşuların kavga ediyor"
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2. "Su içmiyorum dediklerinde benim yüz"
3. "Yemek kokusu alınca odamdan çıkarken ben"
4. "Sadece gözlerimi dinlendiriyorum"
5. "Siparişiniz dağıtıma çıktı bildirimini görünce ben"
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6. "Diğerleri o kadar da soğuk değil deseler bile ben"
7. "Takip ettiği kişilere bakıyorum"
8. "Biriyle ilk defa dışarı çıktığımda"
9. "Sosyal medyada bir şey paylaşmayan insanlar"
10. 👇
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11. "Stalklarken beni kıskandıran bir şey gördüğümde"
12. "Şarkı sözleri hayat hikayenle uyuştuğunda"
13. "Bugün erken uyuyacağım dedikten sonra ben"
14. "Bizim eğlence anlayışı"
15. "Birisi sesli bir şekilde bir şey çiğnediğinde"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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