Deniz, Kum Güneş: Hayatları Tatil Planlarından İbaret Olan Burçlar Hangileri?
Deniz, Kum Güneş: Hayatları Tatil Planlarından İbaret Olan Burçlar Hangileri?
Kaynak: https://newsukraine.rbc.ua/news/zodia...
Sizler de takdir edersiniz ki hepimiz tatili seviyoruz. Hayatın yorucu temposunda kısa kaçamaklar yapmak da herkesin hakkı. Fakat bazı burçlar var ki dünyayı adeta bir tatil köyü gibi görüyor ve sürekli tatil planı yapıyor. Peki o burçlar hangileri? Tatil yapmayı en çok seven burçları merak ediyorsanız sizleri şöyle alalım...👇
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Sizler de takdir edersiniz ki tatili sevmeyen yoktur. Fakat bazı burçlar adeta tatil için yaşıyor.
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Bu burçlardan iki, tabii ki de Teraziler!
Oğlakları da unutmamak gerek!
Kovalar da sıkı çalışmalarıyla bilinir.
Ve son olarak... Balıklar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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