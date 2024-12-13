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Deniz, Kum Güneş: Hayatları Tatil Planlarından İbaret Olan Burçlar Hangileri?

Deniz, Kum Güneş: Hayatları Tatil Planlarından İbaret Olan Burçlar Hangileri?

tatil burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 15:24

Sizler de takdir edersiniz ki hepimiz tatili seviyoruz. Hayatın yorucu temposunda kısa kaçamaklar yapmak da herkesin hakkı. Fakat bazı burçlar var ki dünyayı adeta bir tatil köyü gibi görüyor ve sürekli tatil planı yapıyor. Peki o burçlar hangileri? Tatil yapmayı en çok seven burçları merak ediyorsanız sizleri şöyle alalım...👇

Kaynak: https://newsukraine.rbc.ua/news/zodia...
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Sizler de takdir edersiniz ki tatili sevmeyen yoktur. Fakat bazı burçlar adeta tatil için yaşıyor.

Sizler de takdir edersiniz ki tatili sevmeyen yoktur. Fakat bazı burçlar adeta tatil için yaşıyor.

Peki o burçlar hangileri? Buyurun beraber bakalım...

Bu burçlardan iki, tabii ki de Teraziler!

Bu burçlardan iki, tabii ki de Teraziler!

Teraziler hiçbir tatil fırsatını kaçırmıyorlar. Tatile gittiklerinde ise kesenin ağzını açabildiğince açıyorlar. Genelde tatilde huzurlu olmayı tercih eden Teraziler, keyfine son derece düşkün.

Oğlakları da unutmamak gerek!

Yılın 11 ayı çalışan Oğlaklar, yapacakları 1 aylık tatil için yaşarlar. Tatillerde Oğlaklar, sene içerisindeki başarılarını kutlar ve kendilerini ödüllendirirler.

Kovalar da sıkı çalışmalarıyla bilinir.

Kovalar sene içerisinde her zaman hayatlarını bir üst noktaya taşımak için çabalarlar. Hediye almayı ve vermeyi seven Kovalar, yaptıkları tatil boyunca da parayı pek önemsemezler. Çabasının karşılığını yaptıkları tatilde almak isterler.

Ve son olarak... Balıklar!

Ve son olarak... Balıklar!

Balık burcu geçen yılları düşünür ve sonuç çıkarır, hedef belirler. Onların tatilleri biraz daha kendilerinin ve çevrelerinin duygusal gelişimlerini anlamaya çalıştıkları bir aktivite niteliğinde olur.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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