Nişan Hayalleri Kurarken Ghostlanan Kadının Aşka Tövbe Ettiren Hikayesi

Zaman zaman ilişki içerisinde bazı talihsizlikler yaşayabiliriz. 'Ghostlanmak' yani görmezden gelinmek de aslında bunlardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde bir kadın 3 ay sonra nişanlanacağını sandığı sevgilisi tarafından aniden ghostlandı. Sonrasında hüzne boğulan kadın, ekran görüntüleriyle birlikte tüm süreci anlattı. Twitter (X) ahalisinden yorumlar gecikmedi.

Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım👇