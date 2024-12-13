Nişan Hayalleri Kurarken Ghostlanan Kadının Aşka Tövbe Ettiren Hikayesi
Nişan Hayalleri Kurarken Ghostlanan Kadının Aşka Tövbe Ettiren Hikayesi
Zaman zaman ilişki içerisinde bazı talihsizlikler yaşayabiliriz. 'Ghostlanmak' yani görmezden gelinmek de aslında bunlardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde bir kadın 3 ay sonra nişanlanacağını sandığı sevgilisi tarafından aniden ghostlandı. Sonrasında hüzne boğulan kadın, ekran görüntüleriyle birlikte tüm süreci anlattı. Twitter (X) ahalisinden yorumlar gecikmedi.
Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım👇
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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı yaşadığı ilişkiyi anlattı.
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Genel ilişki dinamiklerinin epey toksik olduğunu söyleyen kullanıcı, şu anki sevgilisinden ayrıldığından bile emin olmadığını söyledi.
Nasıl mı? Aslında mevzu "görmezden gelme" aşamasıyla başlıyor.
Gelin beraber bi' okuyalım...
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Üç ay sonra nişanlanma planı yaptıklarını dile kadın, aniden "ghostlanınca" neye uğradığını dile getirdi.
Bu olaya gelen yorumlardan bazıları👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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