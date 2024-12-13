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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 09:57

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Kullanıcılar yaptıkları photoshopla adeta tanınmaz hale gelebiliyorlar. Gören kullanıcıların ise gerçeklik algısı yerle bir olabiliyor. Gelin paylaştıkları photoshoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. "İnsanların gerçekten hiç anatomi bilgisi yok"

2. "İnsanların gerçekten hiç anatomi bilgisi yok"

3. 👇

3. 👇

4. "Gerçekten bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor"

4. "Gerçekten bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor"

5. "İnsanlar bunu neden yapıyor?"

5. "İnsanlar bunu neden yapıyor?"
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6. Nasıl yani?

6. Nasıl yani?

7. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"

7. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"
7. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"

8. "Küçüklüğümden beri tanıyorum. Gerçekte böyle değil"

8. "Küçüklüğümden beri tanıyorum. Gerçekte böyle değil"

9. "Işık ve makyaj çok fark ettiriyor"

9. "Işık ve makyaj çok fark ettiriyor"

10. "Bu geceki kabusum belli oldu"

10. "Bu geceki kabusum belli oldu"
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11. "Yine her yeri yamultmuşsunuz"

11. "Yine her yeri yamultmuşsunuz"

12. "Kahve masasına dikkat"

12. "Kahve masasına dikkat"

13. "Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an"

13. "Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an"

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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