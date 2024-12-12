onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
İddia mı Gerçek mi? Kleopatra’nın Yüzü Yapılan Arkeolojik Kazıyla Ortaya Çıktı!

İddia mı Gerçek mi? Kleopatra’nın Yüzü Yapılan Arkeolojik Kazıyla Ortaya Çıktı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 23:24

Mısır’daki bir arkeolojik kazıda, Kleopatra’nın yüzüne ait olduğu iddia edilen bir heykel bulundu. Kazıyı yürüten ekip, bu heykelin, ünlü Mısır kraliçesinin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu düşünüyor. Ancak diğer uzmanlar, heykelin farklı bir kişiyi tasvir ettiğini öne sürüyor. Detaylar içeriğin devamında...

Kaynak: https://nypost.com/2024/12/09/science...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tarih tutkunları bilir ki Kleopatra önemli bir yere sahip. Hem tarihi açıdan hem de figür olarak da epey merak ediliyor.

Tarih tutkunları bilir ki Kleopatra önemli bir yere sahip. Hem tarihi açıdan hem de figür olarak da epey merak ediliyor.

Dr. Kathleen Martinez liderliğinde yürütülen bir Mısır-Dominik arkeoloji ekibi, Pedro Henríquez Ureña Ulusal Üniversitesi iş birliğiyle, geç Ptolemaios dönemine ait yeni eserler ve objeler keşfetti.

Dr. Kathleen Martinez liderliğinde yürütülen bir Mısır-Dominik arkeoloji ekibi, Pedro Henríquez Ureña Ulusal Üniversitesi iş birliğiyle, geç Ptolemaios dönemine ait yeni eserler ve objeler keşfetti.

Not: Görsel temsilidir.

En önemlilerinden biri ise üzerinde kraliyet tacı bulunan beyaz mermerden bir kadın heykeliydi. Daily News Egypt'in haberine göre, önde gelen bir uzman, bu heykelin 7. Kleopatra yüzünü ortaya çıkardığını düşünüyor.

En önemlilerinden biri ise üzerinde kraliyet tacı bulunan beyaz mermerden bir kadın heykeliydi. Daily News Egypt'in haberine göre, önde gelen bir uzman, bu heykelin 7. Kleopatra yüzünü ortaya çıkardığını düşünüyor.

Ancak diğer uzmanlar aynı fikirde değil. Bu heykelin kraliçenin bilinen tasvirlerinden farklı olan birkaç yüz hatlarına sahip olduğuna dikkat çekiyorlar. Bunun yerine, bazıları heykelin Ptolemaios hanedanından bir prensesi tasvir ettiğini öne sürüyor.

Ekip, Nemes başlığı giymiş bir kralın yarım boy heykelinin yanı sıra, üzerinde Kraliçe 7. Kleopatra'nın tasvirlerinin bulunduğu 337 sikke, ritüel seramikler, yağ kandilleri, kireçtaşı kaplar, bronz heykeller, üzerinde “Ra’nın adaleti doğdu” yazılı bir skarabe muskası ve birçok başka eser keşfetti.

Ekip, Nemes başlığı giymiş bir kralın yarım boy heykelinin yanı sıra, üzerinde Kraliçe 7. Kleopatra'nın tasvirlerinin bulunduğu 337 sikke, ritüel seramikler, yağ kandilleri, kireçtaşı kaplar, bronz heykeller, üzerinde “Ra’nın adaleti doğdu” yazılı bir skarabe muskası ve birçok başka eser keşfetti.

Keşifler, İskenderiye’nin batısında yer alan Taposiris Magna Tapınağı’nda, tapınağın dış çevresindeki güney duvarın alt kısmında yapıldı.

Keşifler, İskenderiye’nin batısında yer alan Taposiris Magna Tapınağı’nda, tapınağın dış çevresindeki güney duvarın alt kısmında yapıldı.

Tapınak, Mariout Gölü’nden Akdeniz’e uzanan derin tünellerden oluşan karmaşık bir sistemle bağlantılı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Daily Mail’e göre, Martinez uzun zamandır kraliçenin mezarının, tapınağın kalıntılarında gizlendiğine inanıyor.

Daily Mail’e göre, Martinez uzun zamandır kraliçenin mezarının, tapınağın kalıntılarında gizlendiğine inanıyor.

Tapınak, yerin 13 metre altında ve 1.305 metre uzunluğunda bir tünelin üzerinde yer alıyor. Martinez’e göre, Kleopatra’nın bedeni saraydan bu tünel aracılığıyla taşınıp gizli bir yere defnedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın