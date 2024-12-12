İddia mı Gerçek mi? Kleopatra’nın Yüzü Yapılan Arkeolojik Kazıyla Ortaya Çıktı!
İddia mı Gerçek mi? Kleopatra’nın Yüzü Yapılan Arkeolojik Kazıyla Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://nypost.com/2024/12/09/science...
Mısır’daki bir arkeolojik kazıda, Kleopatra’nın yüzüne ait olduğu iddia edilen bir heykel bulundu. Kazıyı yürüten ekip, bu heykelin, ünlü Mısır kraliçesinin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu düşünüyor. Ancak diğer uzmanlar, heykelin farklı bir kişiyi tasvir ettiğini öne sürüyor. Detaylar içeriğin devamında...
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Tarih tutkunları bilir ki Kleopatra önemli bir yere sahip. Hem tarihi açıdan hem de figür olarak da epey merak ediliyor.
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Dr. Kathleen Martinez liderliğinde yürütülen bir Mısır-Dominik arkeoloji ekibi, Pedro Henríquez Ureña Ulusal Üniversitesi iş birliğiyle, geç Ptolemaios dönemine ait yeni eserler ve objeler keşfetti.
En önemlilerinden biri ise üzerinde kraliyet tacı bulunan beyaz mermerden bir kadın heykeliydi. Daily News Egypt'in haberine göre, önde gelen bir uzman, bu heykelin 7. Kleopatra yüzünü ortaya çıkardığını düşünüyor.
Ekip, Nemes başlığı giymiş bir kralın yarım boy heykelinin yanı sıra, üzerinde Kraliçe 7. Kleopatra'nın tasvirlerinin bulunduğu 337 sikke, ritüel seramikler, yağ kandilleri, kireçtaşı kaplar, bronz heykeller, üzerinde “Ra’nın adaleti doğdu” yazılı bir skarabe muskası ve birçok başka eser keşfetti.
Keşifler, İskenderiye’nin batısında yer alan Taposiris Magna Tapınağı’nda, tapınağın dış çevresindeki güney duvarın alt kısmında yapıldı.
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Daily Mail’e göre, Martinez uzun zamandır kraliçenin mezarının, tapınağın kalıntılarında gizlendiğine inanıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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