İstanbul Barosu Avukatı Açıkladı: Polis Şeyda'yı Şehit Eden Katilin Davası TikToker Avukat Yüzünden Ertelenmiş

İstanbul'da, 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, karakoldan kaçtıktan sonra polislere direnmiş ve bu sırada genç polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti. Bugün, Geçti, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Ancak, Geçti’ye baro tarafından atanan avukatlar savunma yapmayı reddederek davadan çekildiler. Mahkeme, davanın ertelenmesine karar verdi. Bu gelişme, İstanbul Barosu tarafından yapılan açıklamalarla geniş bir şekilde tartışılmaya başlandı. İstanbul Barosu'ndan Eşref Çelik, avukatların davayı üstlenmemesinin sebeplerini gündeme taşıdı.

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