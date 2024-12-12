İstanbul Barosu Avukatı Açıkladı: Polis Şeyda'yı Şehit Eden Katilin Davası TikToker Avukat Yüzünden Ertelenmiş
İstanbul Barosu Avukatı Açıkladı: Polis Şeyda'yı Şehit Eden Katilin Davası TikToker Avukat Yüzünden Ertelenmiş
İstanbul'da, 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, karakoldan kaçtıktan sonra polislere direnmiş ve bu sırada genç polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti. Bugün, Geçti, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Ancak, Geçti’ye baro tarafından atanan avukatlar savunma yapmayı reddederek davadan çekildiler. Mahkeme, davanın ertelenmesine karar verdi. Bu gelişme, İstanbul Barosu tarafından yapılan açıklamalarla geniş bir şekilde tartışılmaya başlandı. İstanbul Barosu'ndan Eşref Çelik, avukatların davayı üstlenmemesinin sebeplerini gündeme taşıdı.
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İstanbul’da karakoldan kaçan ve 26 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Yunus Emre Geçti, kendisini yakalamak isteyen polislere direnmiş ve genç polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti.
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Yunus Emre Geçti, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısında çıktı.
Davanın ertelenmesi ise avukatların gündemine oturdu. İstanbul Barosu'ndan Eşref Çelik, davayı almak istemeyen avukatların perde arkasını anlattı.
"TikTok’ta yaklaşık 90 bin takipçisi olan bu avukat, istifa ettiğini çektiği bir videoda paylaşmış. Saat 11.00’daki duruşmadan beş dakika önce istifa ettiğini ve bu sayede sanığın savunma yapamadığını gülerek anlatmış. Bu şovu vatandaşımız alkışlamış ama size ne olduğunu tek tek söyleyelim" diyerek sözlerine başlayan Çelik, madde madde sıraladı.
"Tiktoker avukat duruşmaya beş dakika kala istifa ettiği için sanığın savunması alınamadı ve duruşma yeni bir avukat atanması için boş yere ertelendi."
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"Eninde sonunda bir avukat savunma yapacağı için duruşma boşu boşuna ertelendi ve acılı aile bir daha duruşmaya gelmek, katille aynı ortamda bulunmak zorunda kalacak"
"Sanık kuvvetle muhtemel ağır bir ceza alacak ve ailenin acısı bir nebze hafifleyecekken bu durum en az bir duruşma daha ertelendi"
"Vatandaşımız tiktoker avukatın ne kadar merhametli olduğunu yazmış. Görev gelir gelmez istifa etmeyen, mahkemeye yeni avukat atanması ve adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesi için yeterli zaman tanımayan ve yaptığı şeyi gülerek anlatan birinin amacının ne olduğunu aklı başında olan herkes bilir"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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