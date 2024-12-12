Ölümle Burun Buruna Geldiler: 2024 Yılına Damgasını Vurmuş Birbirinden Tehlikeli TikTok Akımları
Ölümle Burun Buruna Geldiler: 2024 Yılına Damgasını Vurmuş Birbirinden Tehlikeli TikTok Akımları
Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi de TikTok. Neredeyse milyonlarca insana hitap eden bu platformda farklı akımlar görebilmek de mümkün. Peki 2024 yılında TikTok'ta neler gördük? TikTok'ta kullanıcılar hangi tehlikeli akımlara imza attılar. İşte 2024 yılının en tehlikeli TikTok akımları👇
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Sizler de takdir edersiniz ki TikTok platformunda birbirinden ilginç akımlarla karşılaşmak mümkün. Genelde yaşça küçük kullanıcıların bulunduğu platformda her gün farklı konseptler görüyoruz.
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13 ila 17 yaş arası kullanıcılar, genel kullanıcıların yüzde 57'sini oluşturuyor. Peki 2024 yılında gördüğümüz en tehlikeli akımlar hangileriydi?
Bunlardan ilki, "The One Chip Challenge" denilen bir meydan okumaydı. Kullanıcılar, dünyanın en acı biberleri olarak bilinen Carolina Reaper'dan yapılmış tortilla cipslerini en hızlı şekilde yemeye çalışıyorlar. Bu cipsler o kadar acı ki, mide sorunlarına, ishale ve bulantıya sebep oluyor!
Skullbreaker Challenge'ı da unutmamak gerek... Bu meydan okumada üç kişi yan yana duruyor. Ortadaki kişiye hep birlikte atlama fotoğrafı çekilecekleri söyleniyor. Ortadaki kişi tam havaya zıplayacakken, iki yanda duranlar zıplayan kişinin bacaklarına tekme atarak geriye doğru düşürüyor. 2020 yılında da popülerlik kazanan bu meydan okuma birçok yaralanmaya da sahne olmuş.
Boğulma veya bayılma meydan okuması olarak da adlandırılan The Blackout Challenge'ında kullanıcılar bayılana kadar kendilerini boğmaya veya hızlı solumaya teşvik ediliyor, ardından bilinçlerini yeniden kazanırken yaşadıkları adrenalin patlamalarını videoya alıyorlar.
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Bu akım ise hayret ettirecek cinsten desek abartmayız. “Chroming” olarak bilinen bu akımla, sprey kutularından ya da boya kutularından çıkan zehirli gazları soluyarak bir tür sarhoşluk hissi yaşama amaçlanıyor. TikTok kullanıcıları, bu zararlı içeriklere ulaşmak için “Whiptok” etiketini aratarak ilgili videolara ulaşabiliyor. Bu tür isimlendirmeler, platformun kullanım koşullarını ihlal eden içeriklerin kaldırılmasını zorlaştırıyor.
Alerji ilacı meydan okuması... Bu akım, alerji ilaçlarından yüksek dozda alıp, sonrasında yaşanan halüsinasyonları videoya çekip paylaşmayı amaçlıyor.
Tehlikeli akımlardan bir diğeri de "Süt Kasası": Bu akımda katılımcılar, merdiven şeklinde dizilmiş süt kasalarından oluşan bir piramidin üzerinde yürümeye çalışıyor. Amaç, düşmeden bir uçtan diğerine geçebilmek.
"Silüet" meydan okumasında ise durum biraz daha farklı. Bu akımda katılımcılar, genellikle rahat kıyafetler içinde bir kapı eşiği ya da iyi aydınlatılmış bir alanda kameraya poz veriyor. Ardından, tamamen karanlık bir arka plana geçip vücutlarının sadece siluetini gösterecek şekilde arka ışık kullanıyorlar. Bu sırada katılımcılar, daha çekici kıyafetler giymiş ya da hatta tamamen çıplak hale gelmiş halde poz veriyor.
2024'e damgasını vuran bir başka akımda ise, katılımcılar, güneşe çıkmadan önce kendilerine bira dökerek hızlıca bronzlaşmayı hedefliyorlar.
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"Fire Challenge" da kullanıcıları tehlikeye sokan akımlardan bir tanesiydi.
Orbeez isimli başka bir meydan okumasında ise su maymuncukları, oyuncak silahın içine koyuluyor ve masum insanlara fırlatılıyor. Yaralanan birçok çocuk olmuş.
Ve son olarak "Kapı Tekmeleme" meydan okuması. Bu meydan okumada kullanıcılar, Kesha'nın "Die Young" şarkısı eşliğinde tanımadığı insanların kapısına tekme atarak kaçıyorlar.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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