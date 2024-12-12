Ölümle Burun Buruna Geldiler: 2024 Yılına Damgasını Vurmuş Birbirinden Tehlikeli TikTok Akımları

Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi de TikTok. Neredeyse milyonlarca insana hitap eden bu platformda farklı akımlar görebilmek de mümkün. Peki 2024 yılında TikTok'ta neler gördük? TikTok'ta kullanıcılar hangi tehlikeli akımlara imza attılar. İşte 2024 yılının en tehlikeli TikTok akımları👇