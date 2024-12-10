onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"Yılbaşında Ne Yapacaksınız?" Sorusuna Gelen Birbirinden Dram Cevaplar

"Yılbaşında Ne Yapacaksınız?" Sorusuna Gelen Birbirinden Dram Cevaplar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 23:26

Her yılbaşında kaliteli planlar yaparız ama iş uygulamaya gelince, pijamayla koltukta oturup çerez yediğimiz klasik bir geceye dönüşür. Twitter’daki “Yılbaşında ne yapacaksınız?” sorusuna gelen cevaplar da şimdiden hevesimizi kaçırdı. Bakalım kim neler yazmış! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir kullanıcı, "Yılbaşında ne yapacaksınız?" diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bir kullanıcı, "Yılbaşında ne yapacaksınız?" diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
twitter.com

Gelin, yılbaşında kimler neler yapacakmış beraber bakalım👇

Gelin, yılbaşında kimler neler yapacakmış beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler yapacaksınız?

Siz neler yapacaksınız?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın