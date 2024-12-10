"Yılbaşında Ne Yapacaksınız?" Sorusuna Gelen Birbirinden Dram Cevaplar
"Yılbaşında Ne Yapacaksınız?" Sorusuna Gelen Birbirinden Dram Cevaplar
Her yılbaşında kaliteli planlar yaparız ama iş uygulamaya gelince, pijamayla koltukta oturup çerez yediğimiz klasik bir geceye dönüşür. Twitter’daki “Yılbaşında ne yapacaksınız?” sorusuna gelen cevaplar da şimdiden hevesimizi kaçırdı. Bakalım kim neler yazmış! 👇
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Bir kullanıcı, "Yılbaşında ne yapacaksınız?" diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Gelin, yılbaşında kimler neler yapacakmış beraber bakalım👇
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Siz neler yapacaksınız?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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