Kolon Kanseri Teşhisi Konduktan Sonra Hayatı 180 Derece Değişti: "Semptomları Ciddiye Almadım..."
Kolon Kanseri Teşhisi Konduktan Sonra Hayatı 180 Derece Değişti: "Semptomları Ciddiye Almadım..."
Kaynak: https://nypost.com/2024/12/09/lifesty...
Joe Faratzis'e 28 yaşında 4. evre kolorektal kanser teşhisi konduğunda, hastalığın erken belirtilerini aylarca görmezden gelmenin sonuçlarıyla yüzleşti. Hafif karın ağrıları, tuvalet alışkanlıklarında değişiklikler ve dışkıda kan gibi belirtileri ciddiye almayan Faratzis, tedaviye geç başlamanın pişmanlığını yaşadı. Erken taramanın hayat kurtarabileceğini vurgulayan Faratzis, 'Bu belirtileri görmezden geldim' diyerek o dönem yaşadığı belirtileri dile getiriyor. Bakalım, neler demiş?
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Kanser belki de hayatın en talihsiz olaylarından bir tanesi. Hem kanser süreci hem de iyileşme süreci son derece sancılı.
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Joe Faratzis, 28 yaşında 4. evre kolorektal kanser teşhisi konduğunda hayatı 180 derece değişti.
“Bu semptomları aylarca görmezden geldim ve sonunda kolonoskopi yaptırmaya karar verdim,” diyor Faratzis. “Erken teşhis, hem sizi hem de ailenizi kurtarabilir. Lütfen doktora gitmeyi ertelemeyin.”
Faratzis, ilk belirtilerini 2019 yılında fark etti. Hafif karın ağrıları hissetmeye başladı ancak bu ağrıları önemsemedi. Bir süre sonra tuvalet kağıdında kan fark etti, fakat bunun hemoroidden kaynaklandığını düşündü.
Faratzis’in keşke daha erken fark edip ciddiye aldığı belirtiler şunlardı:
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“Tuvalete eskisinden çok daha sık gitmeye başladığımı fark ettim, ama bu bir sinyal gibi gelmedi. Halbuki çok önemli bir işaretti,” diyor.
Faratzis, hem oral hem de damardan kemoterapi gördü. Kanserli bölgeyi çıkarmak için bağırsak ameliyatı ve akciğer ile karaciğerindeki lezyonları tedavi etmek için çeşitli operasyonlar geçirdi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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