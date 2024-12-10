onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kolon Kanseri Teşhisi Konduktan Sonra Hayatı 180 Derece Değişti: "Semptomları Ciddiye Almadım..."

Kolon Kanseri Teşhisi Konduktan Sonra Hayatı 180 Derece Değişti: "Semptomları Ciddiye Almadım..."

kanser
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 20:40

Joe Faratzis'e 28 yaşında 4. evre kolorektal kanser teşhisi konduğunda, hastalığın erken belirtilerini aylarca görmezden gelmenin sonuçlarıyla yüzleşti. Hafif karın ağrıları, tuvalet alışkanlıklarında değişiklikler ve dışkıda kan gibi belirtileri ciddiye almayan Faratzis, tedaviye geç başlamanın pişmanlığını yaşadı. Erken taramanın hayat kurtarabileceğini vurgulayan Faratzis, 'Bu belirtileri görmezden geldim' diyerek o dönem yaşadığı belirtileri dile getiriyor. Bakalım, neler demiş?

Kaynak: https://nypost.com/2024/12/09/lifesty...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kanser belki de hayatın en talihsiz olaylarından bir tanesi. Hem kanser süreci hem de iyileşme süreci son derece sancılı.

Kanser belki de hayatın en talihsiz olaylarından bir tanesi. Hem kanser süreci hem de iyileşme süreci son derece sancılı.

Joe Faratzis, 28 yaşında 4. evre kolorektal kanser teşhisi konduğunda hayatı 180 derece değişti.

Joe Faratzis, 28 yaşında 4. evre kolorektal kanser teşhisi konduğunda hayatı 180 derece değişti.

Aradan geçen beş yılda, hastalığının erken belirtilerini fark etmemenin pişmanlığını yaşıyor.

“Bu semptomları aylarca görmezden geldim ve sonunda kolonoskopi yaptırmaya karar verdim,” diyor Faratzis. “Erken teşhis, hem sizi hem de ailenizi kurtarabilir. Lütfen doktora gitmeyi ertelemeyin.”

“Bu semptomları aylarca görmezden geldim ve sonunda kolonoskopi yaptırmaya karar verdim,” diyor Faratzis. “Erken teşhis, hem sizi hem de ailenizi kurtarabilir. Lütfen doktora gitmeyi ertelemeyin.”

Faratzis, ilk belirtilerini 2019 yılında fark etti. Hafif karın ağrıları hissetmeye başladı ancak bu ağrıları önemsemedi. Bir süre sonra tuvalet kağıdında kan fark etti, fakat bunun hemoroidden kaynaklandığını düşündü.

Faratzis, ilk belirtilerini 2019 yılında fark etti. Hafif karın ağrıları hissetmeye başladı ancak bu ağrıları önemsemedi. Bir süre sonra tuvalet kağıdında kan fark etti, fakat bunun hemoroidden kaynaklandığını düşündü.

Sonunda, daha ciddi bir durumla karşılaştı:

“Bir gün kan gazı çıkardım ve oturduğum yerde kan gördüm. Banyoya gittim ve klozette yarım bardak kadar kan vardı. Bu an, doktora gitmem gerektiğini anladığım noktaydı,” diye açıklıyor.

Faratzis’in keşke daha erken fark edip ciddiye aldığı belirtiler şunlardı:

Faratzis’in keşke daha erken fark edip ciddiye aldığı belirtiler şunlardı:

  • Sürekli terleme ve gece terlemeleri

  • Sağ alt karın ağrısı

  • Tuvalet ihtiyacının artması

  • Eğildiğinde yaşadığı hafif karın krampları

  • Kabızlık ve kramplar

  • Dışkıda kan

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

“Tuvalete eskisinden çok daha sık gitmeye başladığımı fark ettim, ama bu bir sinyal gibi gelmedi. Halbuki çok önemli bir işaretti,” diyor.

“Tuvalete eskisinden çok daha sık gitmeye başladığımı fark ettim, ama bu bir sinyal gibi gelmedi. Halbuki çok önemli bir işaretti,” diyor.

Faratzis, hem oral hem de damardan kemoterapi gördü. Kanserli bölgeyi çıkarmak için bağırsak ameliyatı ve akciğer ile karaciğerindeki lezyonları tedavi etmek için çeşitli operasyonlar geçirdi.

Faratzis, hem oral hem de damardan kemoterapi gördü. Kanserli bölgeyi çıkarmak için bağırsak ameliyatı ve akciğer ile karaciğerindeki lezyonları tedavi etmek için çeşitli operasyonlar geçirdi.

2023 yılında, ilk temiz tarama sonuçlarını aldı ve bu anı bir dönüm noktası olarak kutladı.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın