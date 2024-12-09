UnitedHealthcare'in CEO'sunu Öldürdüğü Düşünülen Şüpheli Hakkında İlginç Detaylar

'Mangione, Altoona’da durdurulduğunda yanında bir silah, susturucu ve New York’taki cinayette kullanıldığı düşünülen sahte kimliklere benzeyen başka kimlik kartları vardı. Bu bilgiyi soruşturma hakkında bilgi sahibi bir kişi ve bir kolluk kuvveti yetkilisi paylaştı. Silahın, internette satılan parçalarla birleştirilmiş, 'hayalet silah' denilen türden olabileceği söyleniyor.

Ayrıca Mangione’nin yanında, sağlık şirketlerini kârı insan sağlığından önde tutmakla eleştiren el yazısıyla yazılmış bir manifesto da bulunduğu belirtildi'