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UnitedHealthcare'in CEO'sunu Öldürdüğü Düşünülen Şüpheli Hakkında İlginç Detaylar

UnitedHealthcare'in CEO'sunu Öldürdüğü Düşünülen Şüpheli Hakkında İlginç Detaylar

CEO
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 00:34

UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Akabinde şüphelinin 26 yaşında Luigi Mangione isimli bir adam olduğu ortaya çıkmıştı. Birçok kişi ise şüpheli hakkında araştırma yapmaya başladı. Bir X hesabı da Mangione hakkında ilginç bilgileri derledi. Merak ediyorsanız, sizleri şöyle alalım...

Kaynak: https://x.com/benryanwriter/status/18...
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

CEO'ya saldırı gerçekleştiren şüpheli ise gözaltına alınmıştı. Şüphelinin 26 yaşında Luigi Mangione isimli bir adam olduğu ortaya çıkmıştı.

CEO'ya saldırı gerçekleştiren şüpheli ise gözaltına alınmıştı. Şüphelinin 26 yaşında Luigi Mangione isimli bir adam olduğu ortaya çıkmıştı.

Bir X kullanıcısı da şüphelinin bilgilerini tek bir flood'da derledi.

Bir X kullanıcısı da şüphelinin bilgilerini tek bir flood'da derledi.
twitter.com

İddiaya göre şüphelinin Twitter (X) hesabı bu.

İddiaya göre şüphelinin Twitter (X) hesabı bu.

Hesabında ise genelde kariyeriyle alakalı paylaşımlar yapmış. Başa tutturduğu gönderide,

Hesabında ise genelde kariyeriyle alakalı paylaşımlar yapmış. Başa tutturduğu gönderide,
twitter.com

'7 yıl önce lise son sınıf konuşmamı bu konu hakkında yapmıştım: 'Bugün, sizinle gelecekten, bilinçli yapay zekadan insan ölümsüzlüğüne kadar uzanan konulardan bahsedeceğim'' cümleleriyle başlayarak anlattığı bir süreç var.

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Ve bir podcast ile alakalı retweet yapmış en son.

Ve bir podcast ile alakalı retweet yapmış en son.
twitter.com

Kişi, Pennsylvania Üniversitesi'nde (Penn) Bilgisayar Bilimi alanında hem Lisans (B.S.E.) hem de Yüksek Lisans (M.S.E.) derecelerini tamamlamış.

Mangione, Pennsylvania Üniversitesi'nde (Penn) Bilgisayar Bilimi alanında hem Lisans (B.S.E.) hem de Yüksek Lisans (M.S.E.) derecelerini tamamlamış.

Mangione, Pennsylvania Üniversitesi'nde (Penn) Bilgisayar Bilimi alanında hem Lisans (B.S.E.) hem de Yüksek Lisans (M.S.E.) derecelerini tamamlamış.

Facebook hesabında da durum çok farklı değil gibi. Yine üst düzey bir eğitim ve geniş bir kişi ağı karşımıza çıkıyor.

Facebook hesabında da durum çok farklı değil gibi. Yine üst düzey bir eğitim ve geniş bir kişi ağı karşımıza çıkıyor.

Anaokulunu Baltimore'da okumuş.

Anaokulunu Baltimore'da okumuş.

Deneyimleri👇

Deneyimleri👇
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Tutuklandığı andan bir kare...

Tutuklandığı andan bir kare...

Luigi Mangione'nin röntgen fotoğrafı. Bu bir bel omurgası füzyonu (kaynaştırma ameliyatı) ve genellikle dejeneratif disk hastalığı yaşayan bir kişinin alacağı bir tedavi türü.

Luigi Mangione'nin röntgen fotoğrafı. Bu bir bel omurgası füzyonu (kaynaştırma ameliyatı) ve genellikle dejeneratif disk hastalığı yaşayan bir kişinin alacağı bir tedavi türü.

İlk tutuklandığında ise üzerinden sahte kimlikle birlikte,

İlk tutuklandığında ise üzerinden sahte kimlikle birlikte,

Bu silah çıktı.

Bu silah çıktı.

Luigi Mangione'nin profil fotoğrafına gelen bir yorum👇

Luigi Mangione'nin profil fotoğrafına gelen bir yorum👇

Bu orta çapta bir hukuk firmasında staj yapmak için hazır fotoğraf mı?'

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Üniversite arkadaşlarıyla bir fotoğraf👇

Üniversite arkadaşlarıyla bir fotoğraf👇

Mangoine, yakın zamanda Hawaii'deki True Car Inc. şirketinde veri mühendisi olarak çalışıyormuş.

Mangoine, yakın zamanda Hawaii'deki True Car Inc. şirketinde veri mühendisi olarak çalışıyormuş.

Ayrıca New York Post'un paylaştığı yazıda, olaya dair bazı ilginç detaylar da yer alıyor.

Ayrıca New York Post'un paylaştığı yazıda, olaya dair bazı ilginç detaylar da yer alıyor.

'Mangione, Altoona’da durdurulduğunda yanında bir silah, susturucu ve New York’taki cinayette kullanıldığı düşünülen sahte kimliklere benzeyen başka kimlik kartları vardı. Bu bilgiyi soruşturma hakkında bilgi sahibi bir kişi ve bir kolluk kuvveti yetkilisi paylaştı. Silahın, internette satılan parçalarla birleştirilmiş, 'hayalet silah' denilen türden olabileceği söyleniyor.

Ayrıca Mangione’nin yanında, sağlık şirketlerini kârı insan sağlığından önde tutmakla eleştiren el yazısıyla yazılmış bir manifesto da bulunduğu belirtildi'

Luigi Mangione'nin manifestosunda şu alıntılar yer aldı:

Luigi Mangione'nin manifestosunda şu alıntılar yer aldı:

  • “Bu parazitlerin bunu hak ettiğini düşünüyorum” ve “Herhangi bir sıkıntı ve travma için özür dilerim, ama yapılması gereken buydu.”

  • 'Saldırgan yalnız hareket etti'

  • 'Belge, sağlık sektörüne karşı sert eleştirilerde bulunuyor ve şiddetin çözüm olduğunu öne sürüyor'

Kendisi ayrıca geniş bir arkadaş çevresine de sahip. Kendisi fotoğrafın en solunda yer alıyor.

Kendisi ayrıca geniş bir arkadaş çevresine de sahip. Kendisi fotoğrafın en solunda yer alıyor.
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Ayrıca X hesabında birbirinden ilginç gönderiler paylaşmaya devam etmiş. Dünya görüşüne göre insanlar, yok oluş ve ölümsüzlük arasında yaşıyor!

Ayrıca X hesabında birbirinden ilginç gönderiler paylaşmaya devam etmiş. Dünya görüşüne göre insanlar, yok oluş ve ölümsüzlük arasında yaşıyor!

Mangoine'nin ayrıca golf kulübü sahiplerinin çocuğu olduğu düşünülüyor.

Mangoine'nin ayrıca golf kulübü sahiplerinin çocuğu olduğu düşünülüyor.

UnitedHealthcare CEO'sunun öldürülmesiyle ilgili sorgulanan Luigi Mangione'nin Maryland ile bağları var. Maryland'de doğup büyüyen adam, eyalet milletvekilinin kuzeni ve kulüp sahiplerinin oğludur.

Maryland Cumhuriyetçi siyasetinde aktif olan Nino Mangione'nin ise Luigi'nin kuzeni!

Maryland Cumhuriyetçi siyasetinde aktif olan Nino Mangione'nin ise Luigi'nin kuzeni!

Yani anlayacağınız, Luigi Mangione hem güçlü bir çevreye hem de iyi denilebilecek bir kariyere sahip.

Yani anlayacağınız, Luigi Mangione hem güçlü bir çevreye hem de iyi denilebilecek bir kariyere sahip.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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