UnitedHealthcare'in CEO'sunu Öldürdüğü Düşünülen Şüpheli Hakkında İlginç Detaylar
UnitedHealthcare'in CEO'sunu Öldürdüğü Düşünülen Şüpheli Hakkında İlginç Detaylar
Kaynak: https://x.com/benryanwriter/status/18...
UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Akabinde şüphelinin 26 yaşında Luigi Mangione isimli bir adam olduğu ortaya çıkmıştı. Birçok kişi ise şüpheli hakkında araştırma yapmaya başladı. Bir X hesabı da Mangione hakkında ilginç bilgileri derledi. Merak ediyorsanız, sizleri şöyle alalım...
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.
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CEO'ya saldırı gerçekleştiren şüpheli ise gözaltına alınmıştı. Şüphelinin 26 yaşında Luigi Mangione isimli bir adam olduğu ortaya çıkmıştı.
Bir X kullanıcısı da şüphelinin bilgilerini tek bir flood'da derledi.
İddiaya göre şüphelinin Twitter (X) hesabı bu.
Hesabında ise genelde kariyeriyle alakalı paylaşımlar yapmış. Başa tutturduğu gönderide,
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Ve bir podcast ile alakalı retweet yapmış en son.
Mangione, Pennsylvania Üniversitesi'nde (Penn) Bilgisayar Bilimi alanında hem Lisans (B.S.E.) hem de Yüksek Lisans (M.S.E.) derecelerini tamamlamış.
Facebook hesabında da durum çok farklı değil gibi. Yine üst düzey bir eğitim ve geniş bir kişi ağı karşımıza çıkıyor.
Anaokulunu Baltimore'da okumuş.
Deneyimleri👇
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Tutuklandığı andan bir kare...
Luigi Mangione'nin röntgen fotoğrafı. Bu bir bel omurgası füzyonu (kaynaştırma ameliyatı) ve genellikle dejeneratif disk hastalığı yaşayan bir kişinin alacağı bir tedavi türü.
İlk tutuklandığında ise üzerinden sahte kimlikle birlikte,
Bu silah çıktı.
Luigi Mangione'nin profil fotoğrafına gelen bir yorum👇
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Üniversite arkadaşlarıyla bir fotoğraf👇
Mangoine, yakın zamanda Hawaii'deki True Car Inc. şirketinde veri mühendisi olarak çalışıyormuş.
Ayrıca New York Post'un paylaştığı yazıda, olaya dair bazı ilginç detaylar da yer alıyor.
Luigi Mangione'nin manifestosunda şu alıntılar yer aldı:
Kendisi ayrıca geniş bir arkadaş çevresine de sahip. Kendisi fotoğrafın en solunda yer alıyor.
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Ayrıca X hesabında birbirinden ilginç gönderiler paylaşmaya devam etmiş. Dünya görüşüne göre insanlar, yok oluş ve ölümsüzlük arasında yaşıyor!
Mangoine'nin ayrıca golf kulübü sahiplerinin çocuğu olduğu düşünülüyor.
Maryland Cumhuriyetçi siyasetinde aktif olan Nino Mangione'nin ise Luigi'nin kuzeni!
Yani anlayacağınız, Luigi Mangione hem güçlü bir çevreye hem de iyi denilebilecek bir kariyere sahip.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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