onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Mars Retrosunda Eski Sevgilisiyle Tekrardan Karşılaşıp Yeni Başlangıçlara İmza Atacak Burçlar

Mars Retrosunda Eski Sevgilisiyle Tekrardan Karşılaşıp Yeni Başlangıçlara İmza Atacak Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.12.2024 - 22:06

Neredeyse 80 gün sürecek olan Mars retrosu, 6 Aralık itibarıyla başladı ve bu süreç boyunca burçları farklı senaryolar bekliyor. Eski sevgililerin geri dönmesi, yeni kariyer adımları ve kişisel gelişim gibi konular, Mars retrogradının etkisiyle hayatımıza damgasını vuracak. Peki, bu retro dönemi kimlere eski sevgililerini geri getirecek? Kimler yeni başlangıçlar yapacak ve kariyerlerinde büyük adımlar atacak?

İşte detaylar!

Kaynak: https://newsukraine.rbc.ua/news/mars-...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6 Aralık'ta Mars retrosu, Aslan burcuna geçti. Bu da kişisel yaşamda önemli değişimlere sebep olmaya başlayacak. Bu retro, bazı burçlar için eski sevgililerle karşılaşmalar ve geçmişin peşinden gelmesi anlamına geliyor!

6 Aralık'ta Mars retrosu, Aslan burcuna geçti. Bu da kişisel yaşamda önemli değişimlere sebep olmaya başlayacak. Bu retro, bazı burçlar için eski sevgililerle karşılaşmalar ve geçmişin peşinden gelmesi anlamına geliyor!

Öncelikle Kovaların aşk hayatında ilginç bir dönem başlıyor. Bu süreçte geçmişte yaşanan bazı şeyler için gardınızı korumak zorunda kalabilirsiniz.

Öncelikle Kovaların aşk hayatında ilginç bir dönem başlıyor. Bu süreçte geçmişte yaşanan bazı şeyler için gardınızı korumak zorunda kalabilirsiniz.

Bir zamanlar kalbinizi kıran, mazinin derinliklerindeki o eski sevgili bir gün çıkagelebilir. Fakat Mars retrosu 'Ex'ten next olmaz' diyor, bundan sadece ders çıkarmalısınız.

Aralık ayı, Oğlaklar için de eski sevgiliyle vuslat yaşamaya çok elverişli bir ay olabilir. Geçmişte size değer vermeyen biri, tekrardan gözünüze girebilmek için elinden geleni yapacak.

Bu kişiye belki bir şans daha vermek isteyebilirsiniz. Fakat geçmişte yaşanılan bazı olayları unutmamak ve kalbinizin bir ekre de olsa kırıldığını göz önüne almak mantıklı olabilir. Yeniden başlangıç söz konusu olabilir ama yine de çok beklentiye girmemekte fayda var.

Ve Koçlar için de bu senaryo aynen geçerli. Yüzünü görmek istemediğiniz bir kişi ansızın kapınızı çalabilir ya da kendini hatırlatabilir.

Mars retrosu aslında geçmişteki kapıları tekrardan açmıyor, sadece ders çıkarmanızı istiyor. Bu dönemde, eski ilişkilerinizi geride bırakıp, hayatınızda yeni başlangıçlar yapmaya odaklanabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın