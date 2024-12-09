Mars Retrosunda Eski Sevgilisiyle Tekrardan Karşılaşıp Yeni Başlangıçlara İmza Atacak Burçlar

Bu kişiye belki bir şans daha vermek isteyebilirsiniz. Fakat geçmişte yaşanılan bazı olayları unutmamak ve kalbinizin bir ekre de olsa kırıldığını göz önüne almak mantıklı olabilir. Yeniden başlangıç söz konusu olabilir ama yine de çok beklentiye girmemekte fayda var.