Mars Retrosunda Eski Sevgilisiyle Tekrardan Karşılaşıp Yeni Başlangıçlara İmza Atacak Burçlar
Mars Retrosunda Eski Sevgilisiyle Tekrardan Karşılaşıp Yeni Başlangıçlara İmza Atacak Burçlar
Kaynak: https://newsukraine.rbc.ua/news/mars-...
Neredeyse 80 gün sürecek olan Mars retrosu, 6 Aralık itibarıyla başladı ve bu süreç boyunca burçları farklı senaryolar bekliyor. Eski sevgililerin geri dönmesi, yeni kariyer adımları ve kişisel gelişim gibi konular, Mars retrogradının etkisiyle hayatımıza damgasını vuracak. Peki, bu retro dönemi kimlere eski sevgililerini geri getirecek? Kimler yeni başlangıçlar yapacak ve kariyerlerinde büyük adımlar atacak?
İşte detaylar!
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6 Aralık'ta Mars retrosu, Aslan burcuna geçti. Bu da kişisel yaşamda önemli değişimlere sebep olmaya başlayacak. Bu retro, bazı burçlar için eski sevgililerle karşılaşmalar ve geçmişin peşinden gelmesi anlamına geliyor!
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Öncelikle Kovaların aşk hayatında ilginç bir dönem başlıyor. Bu süreçte geçmişte yaşanan bazı şeyler için gardınızı korumak zorunda kalabilirsiniz.
Aralık ayı, Oğlaklar için de eski sevgiliyle vuslat yaşamaya çok elverişli bir ay olabilir. Geçmişte size değer vermeyen biri, tekrardan gözünüze girebilmek için elinden geleni yapacak.
Ve Koçlar için de bu senaryo aynen geçerli. Yüzünü görmek istemediğiniz bir kişi ansızın kapınızı çalabilir ya da kendini hatırlatabilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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