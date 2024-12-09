Doğum Günleri Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Söyleyerek Hak Verdiren Kişiler
Doğum Günleri Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Söyleyerek Hak Verdiren Kişiler
Doğum günleri her ne kadar değerli olsa da bazı kişiler aynı şeyi düşünmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da doğum günleri hakkında linç edilebilecek fikirleri sordu. Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi. Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım👇
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Sizler de takdir edersiniz ki doğum günleri son derece önemli. Yılda bir kez kutladığımız doğum günlerini sevdiklerimizle geçirmemiz en doğal hakkımız.
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Bir kullanıcı da "Doğum günleri hakkında linç edilebilecek fikirleri" sordu.
Gelin kim neler demiş, beraber bakalım
"Doğum günleri, eğer beraber geçireceğiniz biri yoksa anlamsızdır"
"16 yaşından sonra doğum günü kutluyorsanız, büyüyün"
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"Doğum gününüz için heyecanlanmanıza neden olan insanlar çöptür"
"İnsanlar bir yaş daha yaşlandıklarını kutluyorlar ama aslında ölüme bir yıl daha yaklaşıyorlar"
"Eğer benim erkek arkadaşım ya da en iyi arkadaşım değilseniz, doğum günümde mutlu yıllar demenizin gerçekten umurumda olmadığını düşünüyorum. Ve dürüst olmak gerekirse, tam tersi de geçerli"
"Doğum günümü kutlamazsan ben de seninkini kutlamam"
"Bir yetişkin olarak doğum günleri çok da büyük bir konu değil"
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"Eğer çok yakın arkadaş değilsek ve sadece Instagram'da hikayeni beğendiysem doğum gününü kutlamış oluyorum"
"Eğer arkadaşın doğum gününü kutlamıyorsa o arkadaşın değildir"
"Doğum günü kutlamaları o kadar da önemli değil"
"Başkalarının önünde hediye açmak gösterişçi ve sıkıcıdır"
"Doğum günlerinden nefret ederim. Ölüme bir yıl daha yaklaştığımı hatırlatıyor"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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