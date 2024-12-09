Doğum Günleri Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Söyleyerek Hak Verdiren Kişiler

Doğum günleri her ne kadar değerli olsa da bazı kişiler aynı şeyi düşünmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da doğum günleri hakkında linç edilebilecek fikirleri sordu. Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi. Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım👇