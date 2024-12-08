Düştüysek Kalkarız: 80 Gün Sürecek Mars Retrosundan En Çok Etkilenecek 4 Burç

Mars, Koç burcunu nasıl etkiliyorsa, Akrep burcunu da aynı şekilde yönetiyor. Bu yüzden Mars retrosunu diğer burçlardan daha fazla hissedebilirsiniz. Bu retro profesyonel hayatınızı da etkileyecek. Kariyer hedeflerinize ulaşmakta zorlanabilir, projelerinizde aksaklıklar yaşayabilir ya da işinizde kendinizi 'bunu hak etmiyorum' gibi hisler içinde bulabilirsiniz. Bu dönemde, işinizden ne beklediğinizi sorgulamak oldukça önemli. Belki de peşinden gittiğiniz hedefler ya da tutkular artık size uygun değil. Eğer öyleyse, bunları bırakmak zamanı gelmiş olabilir. Bu retro kariyerinizde bir engel olarak görmek yerine, size gerçekten tatmin veren şeyleri keşfetmek için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz.