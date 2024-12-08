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Düştüysek Kalkarız: 80 Gün Sürecek Mars Retrosundan En Çok Etkilenecek 4 Burç

Düştüysek Kalkarız: 80 Gün Sürecek Mars Retrosundan En Çok Etkilenecek 4 Burç

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.12.2024 - 14:58

Mars retrosu, astroloji dünyasında dikkat edilmesi gereken en önemli dönemlerden biri! Her burç bu süreçten farklı şekillerde etkilense de bazı burçlar var ki bu retrodan daha fazla etkilenecek. Koç, Akrep, Yengeç ve Oğlak burçları özellikle Mars retrosunun etkilerini derinden hissedebilir. Peki, bu burçlar bu dönemde nelerle karşılaşacak ve hangi alanlarda dikkatli olmaları gerek?

Detaylarıyla anlattık!

Kaynak: https://theeverygirl.com/zodiac-signs...
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2025 Mars retrosu gümbür gümbür geliyor. Yaklaşık 80 gün sürecek olan Mars retrosu bu sefer Aslan burcunda.

2025 Mars retrosu gümbür gümbür geliyor. Yaklaşık 80 gün sürecek olan Mars retrosu bu sefer Aslan burcunda.

Retronun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz:

Peki hangi burçlar en çok etkilenecek?

Peki hangi burçlar en çok etkilenecek?

Buyurun beraber bakalım...

Koç Burcu

Mars, iki gezegene hükmediyor ve bunlardan biri de Koç. Bu yüzden Mars retrosu, Koç burcunu daha fazla etkileyebilir. Bu dönemde, yaratıcı tarafınız, tutkunuz ve hobilerinizle ilgili sorgulamalar yapabilirsiniz. Mesela, son zamanlarda sizi çok heyecanlandıran bir hobiye başlamıştınız ama birden motivasyonunuz düşebilir, ne olduğunu bile anlamayabilirsiniz. Kendinizi bu ani blokaj nedeniyle kızmak yerine, bu zamanı kendinizi ve neye değer verdiğinizi düşünmek için kullanın. Mars retrosu, boş zamanlarınızı nasıl geçirdiğiniz ve gerçekten sizi neyin mutlu ettiği konusunda size yeni bir bakış açısı kazandırabilir.

Yengeç Burcu

Mars, Koç burcunda geri gitmeye başladığı için, bu durum sizleri diğer burçlardan daha fazla etkileyebilir. Retronun ilk yarısında, maddi işlerinizle ilgili biraz kafanızı karıştıran sorular olabilir. Ama Mars Yengeç burcuna geçince bir değişim hissedeceksiniz. Yaratıcı projelerinizin ya da üretkenliğinizin istediğiniz gibi gitmediğini fark edebilirsiniz. Bu dönemde yapmanız gereken şey ise sadece biraz yavaşlamak. Yaratıcı işlerinizden ya da ek işlerden vazgeçmeyin. Mars ileri gitmeye başladığında, hem maddi hem de yaratıcı anlamda kendinizi dinlenmiş ve hazır hissedeceksiniz.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

6 Aralık’ta Mars Koç burcunda geri gitmeye başladığında, her şeyin yavaşladığını hissedebilirsiniz. Tutkularınıza verdiğiniz çaba, beklediğiniz sonuçları getirmeyebilir. Kendinizi tükenmiş ya da ilhamsız hissedebilirsiniz. Bu dönemde, hedeflerinize ulaşamadığınızda kendinize karşı biraz daha nazik olun. Tatil zamanı yavaşlamak tamamen normal. Retronun ikinci yarısında burcunuz daha az etkilenecek, ama yine de ruhsal yönünüzü gözden geçirmek faydalı olacak.

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Akrep Burcu

Mars, Koç burcunu nasıl etkiliyorsa, Akrep burcunu da aynı şekilde yönetiyor. Bu yüzden Mars retrosunu diğer burçlardan daha fazla hissedebilirsiniz. Bu retro profesyonel hayatınızı da etkileyecek. Kariyer hedeflerinize ulaşmakta zorlanabilir, projelerinizde aksaklıklar yaşayabilir ya da işinizde kendinizi 'bunu hak etmiyorum' gibi hisler içinde bulabilirsiniz. Bu dönemde, işinizden ne beklediğinizi sorgulamak oldukça önemli. Belki de peşinden gittiğiniz hedefler ya da tutkular artık size uygun değil. Eğer öyleyse, bunları bırakmak zamanı gelmiş olabilir. Bu retro kariyerinizde bir engel olarak görmek yerine, size gerçekten tatmin veren şeyleri keşfetmek için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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