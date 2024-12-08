Düştüysek Kalkarız: 80 Gün Sürecek Mars Retrosundan En Çok Etkilenecek 4 Burç
Düştüysek Kalkarız: 80 Gün Sürecek Mars Retrosundan En Çok Etkilenecek 4 Burç
Kaynak: https://theeverygirl.com/zodiac-signs...
Mars retrosu, astroloji dünyasında dikkat edilmesi gereken en önemli dönemlerden biri! Her burç bu süreçten farklı şekillerde etkilense de bazı burçlar var ki bu retrodan daha fazla etkilenecek. Koç, Akrep, Yengeç ve Oğlak burçları özellikle Mars retrosunun etkilerini derinden hissedebilir. Peki, bu burçlar bu dönemde nelerle karşılaşacak ve hangi alanlarda dikkatli olmaları gerek?
Detaylarıyla anlattık!
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2025 Mars retrosu gümbür gümbür geliyor. Yaklaşık 80 gün sürecek olan Mars retrosu bu sefer Aslan burcunda.
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Peki hangi burçlar en çok etkilenecek?
Koç Burcu
Yengeç Burcu
Aslan Burcu
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Akrep Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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