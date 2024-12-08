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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.12.2024 - 12:41

Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...

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1. "'Planı iptal etmemiz senin için sorun yaratır mı?' diye sorduklarında ben"

1. "'Planı iptal etmemiz senin için sorun yaratır mı?' diye sorduklarında ben"
twitter.com

2. "Söyleyecek çok sözün vardır ama sessiz kalmak en iyi seçenektir"

2. "Söyleyecek çok sözün vardır ama sessiz kalmak en iyi seçenektir"
twitter.com

3. "Zihnimi boşaltmak için araba sürmeye çıkmıştım"

3. "Zihnimi boşaltmak için araba sürmeye çıkmıştım"
twitter.com

4. "Bunu hatırlıyorsanız harika bir çocukluk geçirmişsinizdir"

4. "Bunu hatırlıyorsanız harika bir çocukluk geçirmişsinizdir"
twitter.com

5. "Sonunda 'elmanın' eksik parçası bulunmuş"

5. "Sonunda 'elmanın' eksik parçası bulunmuş"
twitter.com
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6. "Yemek enerji verir"

6. "Yemek enerji verir"
twitter.com

'Yemek yedikten sonra ben...'

7. "Kıyafet seçerken ben"

7. "Kıyafet seçerken ben"
twitter.com

8. "Birinin şikayetini dinleyip sorunun onlarda olduğunu anlayınca"

8. "Birinin şikayetini dinleyip sorunun onlarda olduğunu anlayınca"
twitter.com

9. "Şarkının en sevdiğim bölümünü kaçırdığım için yeniden başlatıyorum"

9. "Şarkının en sevdiğim bölümünü kaçırdığım için yeniden başlatıyorum"
twitter.com

10. "Biri ne kadar aç olduğumu sorduğunda ben"

10. "Biri ne kadar aç olduğumu sorduğunda ben"
twitter.com
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11. "Her ayna gördüğümde kombinimi kontrol ediyorum"

11. "Her ayna gördüğümde kombinimi kontrol ediyorum"
twitter.com

12. "Duştayken sevmediğim şarkı açılınca ben"

12. "Duştayken sevmediğim şarkı açılınca ben"
twitter.com

13. "Kendi kendime konuşurken birinin beni izlediğini fark ettiğimde"

13. "Kendi kendime konuşurken birinin beni izlediğini fark ettiğimde"
twitter.com

14. "Zaman zaman bu şekilde oturduğum için geç kalıyorum"

14. "Zaman zaman bu şekilde oturduğum için geç kalıyorum"
twitter.com

15. "Yemek pişirmeye üşendiğim için aç karnına yatağa giriyorum"

15. "Yemek pişirmeye üşendiğim için aç karnına yatağa giriyorum"
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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