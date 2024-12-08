Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "'Planı iptal etmemiz senin için sorun yaratır mı?' diye sorduklarında ben"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Söyleyecek çok sözün vardır ama sessiz kalmak en iyi seçenektir"
3. "Zihnimi boşaltmak için araba sürmeye çıkmıştım"
4. "Bunu hatırlıyorsanız harika bir çocukluk geçirmişsinizdir"
5. "Sonunda 'elmanın' eksik parçası bulunmuş"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Yemek enerji verir"
7. "Kıyafet seçerken ben"
8. "Birinin şikayetini dinleyip sorunun onlarda olduğunu anlayınca"
9. "Şarkının en sevdiğim bölümünü kaçırdığım için yeniden başlatıyorum"
10. "Biri ne kadar aç olduğumu sorduğunda ben"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Her ayna gördüğümde kombinimi kontrol ediyorum"
12. "Duştayken sevmediğim şarkı açılınca ben"
13. "Kendi kendime konuşurken birinin beni izlediğini fark ettiğimde"
14. "Zaman zaman bu şekilde oturduğum için geç kalıyorum"
15. "Yemek pişirmeye üşendiğim için aç karnına yatağa giriyorum"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın