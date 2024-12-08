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Sevgilileriyle Olan Konuşmalarını Paylaşarak Görenlerin Tebessüm Etmesine Sebep Olan Kişiler

Sevgilileriyle Olan Konuşmalarını Paylaşarak Görenlerin Tebessüm Etmesine Sebep Olan Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.12.2024 - 11:43

İlişkilerde iletişim gerçekten çok önemli. Sosyal medya sayesinde, partnerimizle her an iletişimde kalmak da artık hayatımızın bir parçası. Geçtiğimiz günlerde bir X kullanıcısı, sevgilisiyle olan konuşmalarını paylaşarak diğer kullanıcıların ilişki dinamiklerini de gözler önüne sermek istedi. Paylaşılan ekran görüntüleri ise birçok kişinin yüzünde tatlı bir tebessüm bıraktı. 

Haydi birlikte bakalım! 👇

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Bir kullanıcı, sevgilisiyle olan mesajlaşmayı paylaşarak diğer kullanıcılardan da paylaşmalarının istedi.

Bir kullanıcı, sevgilisiyle olan mesajlaşmayı paylaşarak diğer kullanıcılardan da paylaşmalarının istedi.
twitter.com

Gelin kim neler paylaşmış, beraber bakalım...

Gelin kim neler paylaşmış, beraber bakalım...
twitter.com

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Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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