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Yaklaşık 1 Milyon TL'lik Düğün Organizasyonlarını İptal Eden Çiftten İlginç Açıklamalar

Yaklaşık 1 Milyon TL'lik Düğün Organizasyonlarını İptal Eden Çiftten İlginç Açıklamalar

Düğün
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 22:30

İskoçya'da yaşayan Sasha McDonald ve Rory Allison isimli çift, büyük bir karar alarak planladıkları 37 bin dolarlık (yaklaşık 1 milyon TL) düğün organizasyonlarını iptal etti. Başkalarını mutlu etme çabasıyla başlayan bu süreç, sonunda onları yoran ve gereksiz bulan bir hale dönüşmüş olacak ki en sonunda bu kararı aldılar. 'Düğün bir gün, evlilik her gün' diyerek düğüne ayrılan parayı gezmeye ve kendilerine yatırım yapmaya ayırdıklarını söyleyen çift, sosyal medyada takdir topladı. Olayın devamı için sizleri şöyle alalım...👇

Kaynak: https://nypost.com/2024/11/27/lifesty...
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Günümüzde düğün yapmak epey masraflı. Sizler de takdir edersiniz ki çeyiz, organizasyon derken fatura gittikçe kabarıyor.

New York’ta yaşayan bir çift de planladıkları 37 bin dolarlık (yaklaşık 1 milyon TL) düğünü iptal ederek ilginç bir karara imza attı. Peki, bu kadar büyük bir organizasyondan neden vazgeçtiler?

New York’ta yaşayan bir çift de planladıkları 37 bin dolarlık (yaklaşık 1 milyon TL) düğünü iptal ederek ilginç bir karara imza attı. Peki, bu kadar büyük bir organizasyondan neden vazgeçtiler?

Çift, düğün hazırlıkları sırasında her şeyin kontrolden çıkmaya başladığını fark etti. Büyük bir organizasyon, yüzlerce davetli, lüks bir mekan…

Çift, düğün hazırlıkları sırasında her şeyin kontrolden çıkmaya başladığını fark etti. Büyük bir organizasyon, yüzlerce davetli, lüks bir mekan…

Çifte göre düğün, onların hayallerinden çok, çevrelerinin beklentilerini karşılamaya odaklanmış gibiydi. Çift, bu sürecin ikisini de hem maddi hem de manevi olarak yormaya başladığını fark etti.

Düğünü iptal eden çift, düğün için biriktirdikleri 37 bin doları tamamen farklı bir şekilde değerlendirmeye karar verdi.

McDonald ve Allison, bu değişikliğin üzerlerindeki büyük bir yükü kaldırdığını belirtti. McDonald, "İnsanlar, bu mükemmel günü yaratmak için kendilerini borca sokuyorlar. Bence bir düğün, evlilik ve evlendiğiniz kişi için olmalı; bir gösteri niteliğinde olmamalı," dedi.

McDonald ve Allison, bu değişikliğin üzerlerindeki büyük bir yükü kaldırdığını belirtti. McDonald, "İnsanlar, bu mükemmel günü yaratmak için kendilerini borca sokuyorlar. Bence bir düğün, evlilik ve evlendiğiniz kişi için olmalı; bir gösteri niteliğinde olmamalı," dedi.
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Çift, düğün mekanını iptal ettikleri için yaklaşık 1.300 dolar kaybetmiş olsa da, sonrasında elde ettikleri tasarruf ve kişisel mutluluklarının buna değdiğini ifade etti.

Çift, düğün mekanını iptal ettikleri için yaklaşık 1.300 dolar kaybetmiş olsa da, sonrasında elde ettikleri tasarruf ve kişisel mutluluklarının buna değdiğini ifade etti.

McDonald, 'Eğer büyük, geleneksel düğününüzü iptal etme gibi bir isteğiniz varsa, bunu araştırın. Düğününüz bir gün, evliliğiniz her gün,' diyerek benzer durumda olan çiftlere tavsiyede bulundu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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