Yaklaşık 1 Milyon TL'lik Düğün Organizasyonlarını İptal Eden Çiftten İlginç Açıklamalar

İskoçya'da yaşayan Sasha McDonald ve Rory Allison isimli çift, büyük bir karar alarak planladıkları 37 bin dolarlık (yaklaşık 1 milyon TL) düğün organizasyonlarını iptal etti. Başkalarını mutlu etme çabasıyla başlayan bu süreç, sonunda onları yoran ve gereksiz bulan bir hale dönüşmüş olacak ki en sonunda bu kararı aldılar. 'Düğün bir gün, evlilik her gün' diyerek düğüne ayrılan parayı gezmeye ve kendilerine yatırım yapmaya ayırdıklarını söyleyen çift, sosyal medyada takdir topladı. Olayın devamı için sizleri şöyle alalım...👇