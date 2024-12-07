Kocasının Arabasında Başka Birine Ait Küpe Bularak Aldatıldığını Fark Eden Kadın

Bir kadın, kocasının iş kamyonunda bulduğu bir küpeyle aldatıldığı konusunda şüphelenmeye başladı. Kocası, bu küpenin önceki sürücüden kalmış olabileceğini söylese de kadın, ilk seyahatinde kesinlikle orada olmayan bu küpenin nereden geldiğini bir türlü çözemedi. Bu şekilde aldatıldığını fark eden kadının dünyası başına yıkıldı!

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