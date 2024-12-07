Kocasının Arabasında Başka Birine Ait Küpe Bularak Aldatıldığını Fark Eden Kadın
Kocasının Arabasında Başka Birine Ait Küpe Bularak Aldatıldığını Fark Eden Kadın
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmIOverreact...
Bir kadın, kocasının iş kamyonunda bulduğu bir küpeyle aldatıldığı konusunda şüphelenmeye başladı. Kocası, bu küpenin önceki sürücüden kalmış olabileceğini söylese de kadın, ilk seyahatinde kesinlikle orada olmayan bu küpenin nereden geldiğini bir türlü çözemedi. Bu şekilde aldatıldığını fark eden kadının dünyası başına yıkıldı!
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İlişkide aldatılmak belki de başımıza gelmesini istemediğimiz en son şeylerden biri.
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Belki bir his, belki de bir kanıt... Aldatıldığımızı öğrenmek de güvenimizi uzun bir süre kırabilir ve aşka küstürebilir.
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının kendisini aldattığını söyledi.
Arabanın güneşliğinde kendisine ait olmayan bir küpeyle karşılaşan kadın, hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
"İki hafta önce şirketteki kocam iş kamyonunu kullanmaya başladı. Ben de o kamyonla birkaç kez yolculuk yaptım, makyajımı da güneşlikteki aynadan kontrol etmiştim. Ama dün bir açtım güneşliği, dışındaki kumaşa sıkışmış kırmızı taşlı bir küpe duruyor!"
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"Orada çok uzun zamandır duruyormuş, önceki şoförden kalmıştır diyor. Hatta işe birlikte gidip geldiği adam da birkaç gün önce fark etmiş. Yani önceden yoktu demek mümkün değilmiş, ben görmemişim sadece. Kusura bakmayın da, bir kadın hele kocasının iş aracındaysa, bir küpeyi 20 dakikada fark eder"
Kadın, küpenin kocasının aldattığı kadın tarafından bilerek konmuş olabileceğine inanıyor. Sanki "bulunması için bırakılmış" gibi bir izlenim uyandırmış.
Kadın, kamyona ilk bindiğinde küpenin orada olmadığını iddia ediyor. O yüzden bu küpenin de nereden geldiğini kestiremediğini söylüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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