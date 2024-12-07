onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Midede Kelebekler Uçuşturan Anları Söyleyerek Kendilerine Hak Verdiren Kullanıcılar

Midede Kelebekler Uçuşturan Anları Söyleyerek Kendilerine Hak Verdiren Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 16:57

Bazen hayat, bizi gülümseten küçük mutluluklar sunar. Öyle anlar gelir ki içimizde çiçekler açtığını hissederiz. Bir kullanıcı da bu hisleri başkalarına sordu ve çok sayıda cevap aldı. Diğer kullanıcılar, benzer anılarını paylaşarak bu hissi doğruladı. Gelin o cevaplara beraber bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hayatın bazı dönemlerinde o kadar mutlu oluruz ki, sanki karnımızda kelebekler uçuşur, içimizde çiçek açıyormuş gibi hissederiz.

Bir kullanıcı da buna benzer bir his sordu.

Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi...

Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın