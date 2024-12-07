Midede Kelebekler Uçuşturan Anları Söyleyerek Kendilerine Hak Verdiren Kullanıcılar
Midede Kelebekler Uçuşturan Anları Söyleyerek Kendilerine Hak Verdiren Kullanıcılar
Bazen hayat, bizi gülümseten küçük mutluluklar sunar. Öyle anlar gelir ki içimizde çiçekler açtığını hissederiz. Bir kullanıcı da bu hisleri başkalarına sordu ve çok sayıda cevap aldı. Diğer kullanıcılar, benzer anılarını paylaşarak bu hissi doğruladı. Gelin o cevaplara beraber bakalım...
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Hayatın bazı dönemlerinde o kadar mutlu oluruz ki, sanki karnımızda kelebekler uçuşur, içimizde çiçek açıyormuş gibi hissederiz.
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Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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