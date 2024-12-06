onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Hapishane Mahkumuyla Parmaklıklar Ardında Evlenen Kadından İlginç Açıklamalar

Hapishane Mahkumuyla Parmaklıklar Ardında Evlenen Kadından İlginç Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 13:42

Mesafelerin aşkı zorladığı bir gerçek. Ancak Jade ve Chris’in hikayesi alışılmışın çok dışında! Jade, hayatının aşkını ABD’de mahkumlarla dış dünyayı buluşturan prisoninmates.com’da bulmuş. Site üzerinden tanışan çift, kısa sürede bağ kurarak parmaklıklar ardında dünyaevine girmiş. Şimdi ise 10 yıl süren ayrılığın ardından nihayet bir araya gelen ikili, ilişkilerinin her anında mutluluklarını koruduklarını söylüyor.

Detaylar aşağıda...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/321...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aşk mesafelere engel değildir, doğru. Zaman zaman sevdiğimiz insan için bazı fedakarlıklar yapmamız gerekebiliyor.

Jade ve Chris isimli çift de bu durumun timsali desek yeridir. Erkek arkadaşı hapse girse bile Jade, aşkının peşini bırakmadı, parmaklıklar ardında dünyaevine girdi.

Jade ve Chris isimli çift de bu durumun timsali desek yeridir. Erkek arkadaşı hapse girse bile Jade, aşkının peşini bırakmadı, parmaklıklar ardında dünyaevine girdi.

Kocası daha hapishanedeyken ev aldıran kadın, o anları da TikTok hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.

Kocası daha hapishanedeyken ev aldıran kadın, o anları da TikTok hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.

Jade partneriyle ABD'deki mahkumlarını dışarıdaki insanlarla buluşturan prisoninmates.com sitesinde tanışmış ve anında kaynaşmışlar.

Jade partneriyle ABD'deki mahkumlarını dışarıdaki insanlarla buluşturan prisoninmates.com sitesinde tanışmış ve anında kaynaşmışlar.

“Prisoninmates.com'a girmeye karar verdim ve işte o zaman bu yakışıklıyı gördüm. Birkaç ay sonra telefonda konuşmaya ve birbirimize mesaj atmaya başladık."

“Prisoninmates.com'a girmeye karar verdim ve işte o zaman bu yakışıklıyı gördüm. Birkaç ay sonra telefonda konuşmaya ve birbirimize mesaj atmaya başladık."

Yaklaşık 2 ay sonra Chris evlenme teklifi etse de işler Jade'in pek de istediği gibi istemedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TikTok hesabında Jade, ailesinin kendisini "telli duvaklı" bir gelin olmasını hayal ettiğini söylese de ikili hapishanede memurların eşliğinde evlendi.

TikTok hesabında Jade, ailesinin kendisini "telli duvaklı" bir gelin olmasını hayal ettiğini söylese de ikili hapishanede memurların eşliğinde evlendi.

Chris, bu evlilik sonrası şartlı tahliyeyle 20 yıl erken serbest bırakılmış oldu. Karısına da hayallerinde evi hediye eden adam, çok mutlu olduklarını dile getiriyor.

Chris, bu evlilik sonrası şartlı tahliyeyle 20 yıl erken serbest bırakılmış oldu. Karısına da hayallerinde evi hediye eden adam, çok mutlu olduklarını dile getiriyor.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın