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Araştırmalar, Evliliğin Erkeklerde Daha Sağlıklı Yaşlanmaya Sebep Olduğunu Ortaya Koydu

Araştırmalar, Evliliğin Erkeklerde Daha Sağlıklı Yaşlanmaya Sebep Olduğunu Ortaya Koydu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 15:28 Son Güncelleme: 06.12.2024 - 15:36

Evlenmek herkes için mutluluk ya da gençlik sırrı olmayabilir ama erkekler için bayağı işe yaradığı kesin gibi. Araştırmalara göre, evli erkekler bekâr yaşıtlarına göre daha yavaş yaşlanıyor, hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi durumda oluyorlar. Kadınlar içinse durum biraz daha karmaşık; evliliğin kadınların yaşlanma sürecine çok bir katkısı yok. Hatta bazı kadınlar, yalnız olmayı evliliğe tercih ettiklerini söylüyor. Peki, evliliğin sağlıklı yaşlanma üzerindeki etkisi gerçekten bu kadar büyük mü? Gelin, bu ilginç araştırmanın detaylarına yakından bakalım!

Kaynak: https://nypost.com/2024/11/22/lifesty...
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Bir kısım evliliği stresli bulurken bir kısım da evliliği "huzurlu" buluyor.

Bir kısım evliliği stresli bulurken bir kısım da evliliği "huzurlu" buluyor.

Peki bilim bu konu hakkında ne diyor? Yeni bir araştırma, evliliğin yaşlanma üzerindeki etkisini inceledi ve erkekler için evli olmanın daha "başarılı" bir yaşlanma süreci sağladığını ortaya koydu. Ancak kadınlar söz konusu olduğunda durum biraz farklı.

Peki bilim bu konu hakkında ne diyor? Yeni bir araştırma, evliliğin yaşlanma üzerindeki etkisini inceledi ve erkekler için evli olmanın daha "başarılı" bir yaşlanma süreci sağladığını ortaya koydu. Ancak kadınlar söz konusu olduğunda durum biraz farklı.

45-85 yaş arasındaki bireylerin 20 yıl boyunca sağlık ve yaşam kaliteleri incelendi. Fiziksel sağlık, zihinsel iyilik hali, sosyal refah ve yaş algısı gibi birçok faktör değerlendirilerek "sağlıklı yaşlanma" kriterleri oluşturuldu.

Sonuçlar, evli erkeklerin hiç evlenmemiş yaşıtlarına kıyasla daha sağlıklı yaşlandığını gösterdi. Ancak bu avantaj, evliliğin devamlılığına bağlı. Boşanma, ayrılık veya eşin kaybı gibi durumlar, erkeklerin yaşlanma sürecinde olumsuz etkiler yaratabiliyor.

Fakat kadınlar için durum biraz daha farklı...

Fakat kadınlar için durum biraz daha farklı...

Evli kadınlar ile hiç evlenmemiş kadınlar arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Üstelik boşanma ya da eş kaybı yaşayan kadınlar, hem evli hem de hiç evlenmemiş kadınlara göre dezavantajlı durumda.

Uzmanlara göre, bu farkın nedeni kadınların tek başına olmaktan daha fazla keyif alması olabilir.

Uzmanlara göre, bu farkın nedeni kadınların tek başına olmaktan daha fazla keyif alması olabilir.

Kadınlar genellikle daha güçlü platonik ilişkiler kurarken, romantik ilişkilerden elde ettikleri faydalar sınırlı kalabiliyor. Araştırmalar, kadınların evlilik içinde daha fazla ev işi yükü üstlenmesi ve cinsel memnuniyetlerinin yeterince değer görmemesi gibi sebeplerin bu duruma katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

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Hem erkekler hem de kadınlar için, bir evliliğin istikrarı sağlık üzerinde büyük etkiye sahip. Örneğin, Global Epidemiology dergisinde yayımlanan veriler, evliliğin kadınlarda ölüm oranını üçte bir oranında azalttığını ortaya koydu.

Hem erkekler hem de kadınlar için, bir evliliğin istikrarı sağlık üzerinde büyük etkiye sahip. Örneğin, Global Epidemiology dergisinde yayımlanan veriler, evliliğin kadınlarda ölüm oranını üçte bir oranında azalttığını ortaya koydu.

Bununla birlikte, Nature Human Behavior’da yayımlanan başka bir araştırma, dünya genelinde bekar bireylerin zihinsel sağlık sorunları yaşama riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Bekar bireyler, evli bireylere göre yüzde 79 daha fazla depresyon riski taşırken, dul kalanlarda bu oran yüzde 64’e ve boşananlarda yüzde 99’a çıkıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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