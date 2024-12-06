Araştırmalar, Evliliğin Erkeklerde Daha Sağlıklı Yaşlanmaya Sebep Olduğunu Ortaya Koydu
Araştırmalar, Evliliğin Erkeklerde Daha Sağlıklı Yaşlanmaya Sebep Olduğunu Ortaya Koydu
Kaynak: https://nypost.com/2024/11/22/lifesty...
Evlenmek herkes için mutluluk ya da gençlik sırrı olmayabilir ama erkekler için bayağı işe yaradığı kesin gibi. Araştırmalara göre, evli erkekler bekâr yaşıtlarına göre daha yavaş yaşlanıyor, hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi durumda oluyorlar. Kadınlar içinse durum biraz daha karmaşık; evliliğin kadınların yaşlanma sürecine çok bir katkısı yok. Hatta bazı kadınlar, yalnız olmayı evliliğe tercih ettiklerini söylüyor. Peki, evliliğin sağlıklı yaşlanma üzerindeki etkisi gerçekten bu kadar büyük mü? Gelin, bu ilginç araştırmanın detaylarına yakından bakalım!
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Bir kısım evliliği stresli bulurken bir kısım da evliliği "huzurlu" buluyor.
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Peki bilim bu konu hakkında ne diyor? Yeni bir araştırma, evliliğin yaşlanma üzerindeki etkisini inceledi ve erkekler için evli olmanın daha "başarılı" bir yaşlanma süreci sağladığını ortaya koydu. Ancak kadınlar söz konusu olduğunda durum biraz farklı.
45-85 yaş arasındaki bireylerin 20 yıl boyunca sağlık ve yaşam kaliteleri incelendi. Fiziksel sağlık, zihinsel iyilik hali, sosyal refah ve yaş algısı gibi birçok faktör değerlendirilerek "sağlıklı yaşlanma" kriterleri oluşturuldu.
Fakat kadınlar için durum biraz daha farklı...
Uzmanlara göre, bu farkın nedeni kadınların tek başına olmaktan daha fazla keyif alması olabilir.
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Hem erkekler hem de kadınlar için, bir evliliğin istikrarı sağlık üzerinde büyük etkiye sahip. Örneğin, Global Epidemiology dergisinde yayımlanan veriler, evliliğin kadınlarda ölüm oranını üçte bir oranında azalttığını ortaya koydu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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