Araştırmalar, Evliliğin Erkeklerde Daha Sağlıklı Yaşlanmaya Sebep Olduğunu Ortaya Koydu

Evlenmek herkes için mutluluk ya da gençlik sırrı olmayabilir ama erkekler için bayağı işe yaradığı kesin gibi. Araştırmalara göre, evli erkekler bekâr yaşıtlarına göre daha yavaş yaşlanıyor, hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi durumda oluyorlar. Kadınlar içinse durum biraz daha karmaşık; evliliğin kadınların yaşlanma sürecine çok bir katkısı yok. Hatta bazı kadınlar, yalnız olmayı evliliğe tercih ettiklerini söylüyor. Peki, evliliğin sağlıklı yaşlanma üzerindeki etkisi gerçekten bu kadar büyük mü? Gelin, bu ilginç araştırmanın detaylarına yakından bakalım!