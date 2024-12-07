Onların Kanında Var: Dünyaya Zengin Olup Refah İçinde Yaşamak İçin Gelmiş Burçlar

Boğa burçları, lüks şeyleri sever. Bu yüzden, ne kadar pahalı olursa olsun istedikleri şeyler için para biriktirirler. Ne kadar zaman alırsa alsın, başarmak için ellerinden geleni yaparlar ve başarı için sağlam bir temel atana kadar pes etmezler. Zenginliklerini oluşturan özellikler ise, istedikleri şeyin peşinden gitmeleri ve onu elde edene kadar durmamaları, güven arayışları ve sabırlı bir şekilde birikim yapmaları, ayrıca değerli eşyalar, mülk ve sanat gibi yatırımlar konusunda iyi gözlem yapmalarıdır.