Ünlü Psikiyatr Açıkladı: "Güne Başlamadan Önce Bu Cümleyi Yüksek Sesle Söyleyin"
Ünlü Psikiyatr Açıkladı: "Güne Başlamadan Önce Bu Cümleyi Yüksek Sesle Söyleyin"
Kaynak: https://nypost.com/2024/12/05/lifesty...
Güne pozitif bir şekilde başlamak son derece önemli. Bella Hadid, Justin Bieber ve Miley Cyrus gibi isimlerin doktorluğunu yapan ünlü psikiyatr, güne başlamadan önce yapılması gereken şeyi söyledi. Meğerse güne enerjik başlamanın anahtarı yüksek sesle söylenen bir cümleymiş. Peki güne nasıl pozitif başlanır? Psikiyatr Daniel Amen neler diyor?
İşte detaylar...
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Sabah uyandığımızda etrafımıza pozitif enerji yaymak önemli. Günü sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmek için hem kendimizi hem de çevremizi kötü enerjilerden arındırmalıyız.
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Psikiyatr kimliğiyle bilinen Dr. Daniel Amen isimli bir doktor ise, güne başlamadan önce söylenmesi gereken şeyi vurguladı.
Miley Cyrus, Justin Bieber ve Bella Hadid gibi ünlü isimlere de doktorluk yapmış olan Amen, tüm herkesin ilk uyandığında "Bugün harika bir gün olacak" diyerek başlamasını söylüyor.
Doktora göre, bu sayede bilinçaltınız, gün içerisinde yaptığınız aktivitelere daha sıcak yaklaşacak ve kötü enerjileri yok edecek.
"Bu çok önemli. Negatif olan kişiler, özellikle prefrontal kortekste daha düşük aktiviteye sahiptir. Her güne 'Bugün harika bir gün olacak' cümlesiyle başlamalısınız"
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Geçmişte yapılan araştırmalara göre, kahve içmek ve egzersiz yapmanın yanı sıra, gülümsemek ve olumlu düşünmek sabaha enerjik ve pozitif başlamanın yüzde 48 oranında etkili olurken, erken uyanmanın yüzde 48 ve meditasyon yapmanın ise yüzde 43 oranında katkı sağladığı ortaya konmuş.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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