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Mars Retrosu 80 Gün Sürecek! 2025'in Şubat Ayına Kadar Devam Edecek Olan Mars Retroda Bunları Yapmayın!

Mars Retrosu 80 Gün Sürecek! 2025'in Şubat Ayına Kadar Devam Edecek Olan Mars Retroda Bunları Yapmayın!

Mars astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 14:25

Yılın son retrosu gümbür gümbür geliyor! Hazır olun, 2025'e de Mars retrosunun etkisiyle gireceğiz. Toplamda 80 gün sürecek olan Mars retro, Aslan burcunda başlayacak geri hareketine Yengeç burcunda devam edecek. Elbette bu süreçte dikkat etmeniz ve asla yapmamanız gereken şeyler olacak. Peki, Mars retrosunda neler olacak? Mars retrosu burçları nasıl etkileyecek? 

Gelin, ünlü astrolog Dinçer Güner'den öğrenelim Mars retro ile bizi bekleyen süreci... 

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İki yılda bir geri hareket eden Mars, 6 Aralık itibarıyla durağan konuma geçti ve hemen ardından geri hareketine başladı! Aslında Merkür retro kadar güçlü bir enerjiye ve öneme sahip olan Mars retrosu, bu kez Aslan burcunda!

İki yılda bir geri hareket eden Mars, 6 Aralık itibarıyla durağan konuma geçti ve hemen ardından geri hareketine başladı! Aslında Merkür retro kadar güçlü bir enerjiye ve öneme sahip olan Mars retrosu, bu kez Aslan burcunda!

Toplam 80 gün sürecek Mars retrosu Şubat ayının neredeyse sonuna kadar sürecek. Mars'ın Aslan burcunda başlayan geri hareketi ise Yengeç burcunda devam edecek.

Temel anlamda harekete geçmekle ilgili olan Mars'ın mücadele ve kendimizi savunma ile ilgili enerjisiyle retronun nasıl geçeceği ise merak konusu! Bu konuda detaylı açıklama ünlü astrolog Dinçer Güner'den geldi.

Temel anlamda harekete geçmekle ilgili olan Mars'ın mücadele ve kendimizi savunma ile ilgili enerjisiyle retronun nasıl geçeceği ise merak konusu! Bu konuda detaylı açıklama ünlü astrolog Dinçer Güner'den geldi.

Güner, Mars restroda dikkat etmemiz gerekenleri bir bir sıraladı. Aman dikkat Mars retro, stres, kavga ve aksiyon dolu!

Peki, Mars Retroda Neler Olacak? Retro Bizi Nasıl Etkileyecek?

Peki, Mars Retroda Neler Olacak? Retro Bizi Nasıl Etkileyecek?

Hareket etmekte zorlanabilir, erteleme moduna geçebilirsiniz. Kendinizi yorgun hissediyorsanız, bu da retrodan! Bu öylesine bir halsizlik ki sanki kendinizi narkoz etkisinden çıkamıyor gibi hissedeceksiniz. 

Güner'e göre bu dönemde, kendinizi savunmak, rekabet etmek ve gücünüzü ortaya koymak konusunda yetersiz kalabilirsiniz. Hırsalarınız azalabilir, girişkenlik gösteremeyebilirsiniz, enerjinizi ise doğru kullanamayabilirsiniz. Tüm bunlar sizi bedensel anlamda da güçsüz bırakabilir. Savunma sisteminiz güç kaybedebilir.

"Mars retrosunda alacağınız hem yükte hem pahada ağır şeyleri sigortalatın!"

"Mars retrosunda alacağınız hem yükte hem pahada ağır şeyleri sigortalatın!"
www.simurgpsikoloji.org

Öfkeden, agresyon ve stresten uzaklaşın! Tartışma başlatan taraf olmayın, zira eylemi başlatan taraf olarak hatalı olma ve zarar görme ihtimaliniz yüksek. Bir de motivasyon sorunları yaşayabileceğiniz için yeni başlangıçlarda yeterince efor sarf edemeyebilirsiniz. Cesaretiniz ve hevesiniz çabuk kırılabilir, bizden söylemesi!

Cinsel sorunlar, libido düşüşü ve arzuların azalması söz konusu olabilir!

Cinsel sorunlar, libido düşüşü ve arzuların azalması söz konusu olabilir!

Üşenmeyip harekete geçenlerimiz, siz de dikkat etmelisiniz. Mars retrosunda spor ve egzersiz programı ile kendini canlı tutmak isteyenler, kaslarına dikkat etmeli. Spor sakatlıkları gündemde, bilinçli ve özenli olun. Tabii sağlıklı yaşam için enerjinizi yükseltecek bir şey de bulmaya özen gösterin.

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Alışkanlıklarınızı ve dış görünüşünüzü değiştirmeyin...

Alışkanlıklarınızı ve dış görünüşünüzü değiştirmeyin...

Doktorunuzdan tutun da berberinize kadar hiçbir değişiklik yapmayın diyor Dinçer Güner! Elzem olmayan cerrahi müdahalelerden kaçının. İyileşme süreci Mars retroda her zamankinden uzun sürebilir. 

Ayrıca evinizde, mutfağınızda, mekanınızda tadilattan da kaçının. İşler sarpa sarabilir, tadilat taahhüt edilenden uzun sürebilir.

"Öfke nöbetleri, sinir ve kızgınlık"

"Öfke nöbetleri, sinir ve kızgınlık"

Mars retroda tansiyonlar gerilebilir. Sebepsiz kızgınlıklar, öfke nöbetleri, sinirlilik hali ve stres kaynaklı sorunlar hayatlarımıza dadanabilir. Bu yüzden rekabet, güç savaşı ve hırstan uzak durmak en iyisi olacaktır. Bunun yerine plan yapmak ve hedef belirlemek ise yapacağınız en iyi şey olacaktır.

Mars retro, hepimizi özüne ve içine döndürecek!

Mars retro, hepimizi özüne ve içine döndürecek!

İşte tam da bu yüzden huzursuzluklar ortaya çıkacak zaten. Sabırsızlık ve öfke biriken enerji ile birleşecek. Bunu için de geçmişte yarım kalan işlere odaklanabilirsiniz. Unuttuğunuz arzular, çözümsüz kalan konular ve tamamlanmayı bekleyen projeler... Rafa kaldırdıklarınızı geri çıkarın!

"Kim haklı, kim daha üstün": Egonuz sarsılabilir!

"Kim haklı, kim daha üstün": Egonuz sarsılabilir!

İş hayatında, aile içinde ya da özel hayatta egonuz sarsılabilir. Aslında bu sayede geri çekilen egonuz ve hırslarınız, öz güven inşa etmek için iyi bir fırsat olabilir. 

Ancak yine de romantik ilişkilerde 'kim haklı, kim daha üstün?' mücadeleleri baş gösterebilir. Risk almak yerine geri çekilebilir, sahne ışıkları bir anda sönmüş gibi hissedebilir ve korkabilirsiniz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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