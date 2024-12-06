Mars Retrosu 80 Gün Sürecek! 2025'in Şubat Ayına Kadar Devam Edecek Olan Mars Retroda Bunları Yapmayın!

Hareket etmekte zorlanabilir, erteleme moduna geçebilirsiniz. Kendinizi yorgun hissediyorsanız, bu da retrodan! Bu öylesine bir halsizlik ki sanki kendinizi narkoz etkisinden çıkamıyor gibi hissedeceksiniz.

Güner'e göre bu dönemde, kendinizi savunmak, rekabet etmek ve gücünüzü ortaya koymak konusunda yetersiz kalabilirsiniz. Hırsalarınız azalabilir, girişkenlik gösteremeyebilirsiniz, enerjinizi ise doğru kullanamayabilirsiniz. Tüm bunlar sizi bedensel anlamda da güçsüz bırakabilir. Savunma sisteminiz güç kaybedebilir.