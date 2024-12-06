Mars Retrosu 80 Gün Sürecek! 2025'in Şubat Ayına Kadar Devam Edecek Olan Mars Retroda Bunları Yapmayın!
Mars Retrosu 80 Gün Sürecek! 2025'in Şubat Ayına Kadar Devam Edecek Olan Mars Retroda Bunları Yapmayın!
Yılın son retrosu gümbür gümbür geliyor! Hazır olun, 2025'e de Mars retrosunun etkisiyle gireceğiz. Toplamda 80 gün sürecek olan Mars retro, Aslan burcunda başlayacak geri hareketine Yengeç burcunda devam edecek. Elbette bu süreçte dikkat etmeniz ve asla yapmamanız gereken şeyler olacak. Peki, Mars retrosunda neler olacak? Mars retrosu burçları nasıl etkileyecek?
Gelin, ünlü astrolog Dinçer Güner'den öğrenelim Mars retro ile bizi bekleyen süreci...
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İki yılda bir geri hareket eden Mars, 6 Aralık itibarıyla durağan konuma geçti ve hemen ardından geri hareketine başladı! Aslında Merkür retro kadar güçlü bir enerjiye ve öneme sahip olan Mars retrosu, bu kez Aslan burcunda!
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Temel anlamda harekete geçmekle ilgili olan Mars'ın mücadele ve kendimizi savunma ile ilgili enerjisiyle retronun nasıl geçeceği ise merak konusu! Bu konuda detaylı açıklama ünlü astrolog Dinçer Güner'den geldi.
Peki, Mars Retroda Neler Olacak? Retro Bizi Nasıl Etkileyecek?
"Mars retrosunda alacağınız hem yükte hem pahada ağır şeyleri sigortalatın!"
Cinsel sorunlar, libido düşüşü ve arzuların azalması söz konusu olabilir!
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Alışkanlıklarınızı ve dış görünüşünüzü değiştirmeyin...
"Öfke nöbetleri, sinir ve kızgınlık"
Mars retro, hepimizi özüne ve içine döndürecek!
"Kim haklı, kim daha üstün": Egonuz sarsılabilir!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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