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Tarot Falına Göre 6 Aralık Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 6 Aralık Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
05.12.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 6 Aralık Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçmişte, seni seven ancak bu konuda seni çok fazla darlayan birisi olduğunu görüyorum. Bu durum başta hoşuna gitmiş ancak sonrasında rahatsız olmaya başlamışsın. Bence bu durumu onunla paylaşabilir ve düşüncelerini söyleyebilirsin. Ayrıca maddi olarak çektiğin sıkıntılı günlerin sonunda biteceğini görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Son zamanlarda canının çok sıkkın olduğunu görüyorum. Nedenini bilmediğin bir şekilde; telefona bakasın bile gelmiyor. Senden motivasyonunu yüksek tutmaya çalışmanı istiyorum. Çok zor olduğunu biliyorum ancak sihirli bir değnek gelip bütün sıkıntılarını çözmeyecek. Bununla beraber, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak. O kişinin yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Son zamanlarda, geçmişte asla yapmam dediğin ve hatta yapanları bir nevi kınadığın şeyleri yerine getirirken buluyorsun kendini. E büyük konuşmamak gerek sevgili okurum :) Bununla beraber, yakın zamanda kariyerinde yükselişe geçeceğini söylemem gerekiyor. Yıl sonu gelmeden seni harika gelişmeler bulacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Somut olarak arkadaşlarından ve sevdiklerinden uzak kaldığını görüyorum. Neden böyle oldu bilmiyorum ama bugün onları aramaya ne dersin? Belki bir plan da yaparsınız :) Bununla beraber, aşk hayatında bazı gelişmeler olacak diyebilirim. İsminde 'E' harfi olan birinin senden hoşlandığını görüyorum. Bence ona bir şans ver! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Geçmişte, bazı arkadaşlarınla aranızın bozulduğunu görüyorum ancak bu konuda sana haksızlık edildiğini de söylemem gerekiyor. Nedense aranızda hep bir yanlış anlaşılma olmuş. Bunun en büyük sebebi de retro bence! Bununla beraber, uzun zamandır gerçekleşmesini istediğin o hayalin sonunda gerçekleşiyor! Senin adına çok mutluyum :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Son günlerde, yaşadığımız hayatın aslında ne kadar boş olduğunu düşünüyorsun ve etrafta bu kadar kötü insan varken sonumuzun nereye gittiğini sorguluyorsun. Bence biraz bulunduğun 'an' a odaklanmalı ve düşünceler içinde kaybolmamalısın. Aksi takdirde kendini olumsuz anlamda etkilemeye devam edeceksin. Ayrıca, yakında güzel bir haber alacağını da söylemeliyim :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Hayatında, iyi niyetinden dolayı birçok konuda günah keçisi ilan edildiğini görüyorum sevgili okurum. Bu da seni bir hayli üzüyor. Bence yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için biraz tepkisiz kalmalısın. Bununla beraber, aşk hayatın biraz durgun gibi geldi bana. Yeni yıla girmeden önce bazı güzel gelişmeler de seni bekliyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, bir arkadaşınla ufak bir tartışma yaşayabileceğinizi görüyorum. Sen ise, normalde verdiğin tepkilerden çok daha farklı bir tepki vererek arkadaşını şaşırtacaksın. Bu bence iyi şeylere vesile olacak. Bununla beraber, bugün şiddetli bir baş ağrısı yaşayabilirsin sevgili okurum. Bol su iç lütfeennn.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Son zamanlarda, hayatındaki hiçbir şeyin önemi yokmuş gibi davranıyorsun. Bu şekilde devam etmemen gerekiyor. Bakış açını değiştirmeli ve hayatının ne kadar kıymetli olduğunun farkına varmalısın. Bununla beraber, geçmişe çok takılı kaldığını görüyorum. Senden artık önüne bakmanı istiyorum. Daha fazla olumsuz etkilenmeni istemem. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, çok mutlu olacağın haberler alacağını görüyorum ve buna şimdiden hazırlıklı olmanı tavsiye ediyorum. Senin adına çok mutluyum :) Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme geçiş yapıyorsun. Fakat bu güzel gelişmeleri hemen herkesle paylaşma. Herkes senin gibi iyi niyetli değil maalesef.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, hem senden uzakta olan hem de uzun süredir görüşmediğin aile büyükleriyle iletişime geçerek duygusal dakikalar yaşayabilirsin. Onları çok özlediğini biliyorum. Yakın zamanda da kavuşacağınızı söyleyebilirim :) Ayrıca, bugünden itibaren şanslı olacağın bir döneme giriş yapıyorsun. Hayallerine kavuşmaya başlıyorsun artık.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Son zamanlarda yaşadığın şeylerden fazlasıyla sıkıldığını ve geriye dönük yaşamanın seni gerçekten yorduğunu görüyorum. Bazen tüm bunların bir anda bitmesini istiyorsun. Bunların hepsinin bir zamanı var sevgili okurum. İnan bana, hepsi geride kalacak. Biraz daha sabırlı ol :) Bununla beraber, çektiğin maddi sıkıntılar da artık bitiyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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