Bilim İnsanları Açıkladı: Ağır Battaniyeler Uyku Kalitesini Artırıyor mu?

Ağır battaniyeler, son yıllarda uyku düzenini iyileştirmek isteyenler arasında oldukça popüler bir tercih haline geldi. Kış ayının gelmesiyle birlikte bu battaniyeler, vücuda uyguladıkları eşit baskı ile rahatlama sağlıyor ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabiliyor. Ağır battaniyelerin, özellikle uyku sorunları yaşayan, stres altındaki ya da kronik ağrı çeken kişiler için faydalı olduğu söyleniyor. Peki doktorlar bu konu hakkında neler söylüyor? Ağır battaniyeler uyku sorunlarını gerçekten çözebiliyor mu?

Buyrun, beraber öğrenelim...