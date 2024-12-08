Bilim İnsanları Açıkladı: Ağır Battaniyeler Uyku Kalitesini Artırıyor mu?
Bilim İnsanları Açıkladı: Ağır Battaniyeler Uyku Kalitesini Artırıyor mu?
Kaynak: https://nypost.com/2024/12/08/lifesty...
Ağır battaniyeler, son yıllarda uyku düzenini iyileştirmek isteyenler arasında oldukça popüler bir tercih haline geldi. Kış ayının gelmesiyle birlikte bu battaniyeler, vücuda uyguladıkları eşit baskı ile rahatlama sağlıyor ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabiliyor. Ağır battaniyelerin, özellikle uyku sorunları yaşayan, stres altındaki ya da kronik ağrı çeken kişiler için faydalı olduğu söyleniyor. Peki doktorlar bu konu hakkında neler söylüyor? Ağır battaniyeler uyku sorunlarını gerçekten çözebiliyor mu?
Buyrun, beraber öğrenelim...
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Malum kış geldi. Babaanne yorganları olarak da bildiğimiz battaniyeleri çıkardık.
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Bilimsel araştırmalar bu battaniyeler hakkında ne söylüyor? Bilim insanlarının görüşlerine göre battaniyenin ağırlığı, kişilerde "savaş ya da kaç" içgüdüsünü rahatlatıyor.
Bu ağırlık aynı zamanda beynin "sevgi hormonu" olarak bilinen oksitosin salınımını tetikleyebilir. Bu hormon, bağ kurma ve sarılma sırasında üretilir ve aynı zamanda kaygıyı da azaltabilir.
Çoğu sağlıklı yetişkin için uzmanlar, battaniyenin vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 10'u kadar olmasını öneriyor. Yani 68 kilogram olan bir kişi, 6,8 kilogramlık bir battaniye tercih edebilir.
Uyku apnesi, uykuya bağlı rahatsızlıklar veya solunum problemleri olan kişilerin, ağır battaniye kullanmadan önce bir doktora danışması gerekiyor.
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Uykusuzluk problemine sahip olan 120 kişiyle yapılan bir araştırma, ağır battaniyelerin hafif battaniyelere göre daha iyi uyumalarına yardımcı olduğunu göstermiş.
Bir diğer araştırmada da 94 kronik ağrı çeken yetişkinin üzerinde yapılan çalışmada, daha ağır bir battaniyenin uykuya etkisi olmamış ama ağrıyı azalttığı bulunmuş.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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