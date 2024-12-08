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Bilim İnsanları Açıkladı: Ağır Battaniyeler Uyku Kalitesini Artırıyor mu?

Bilim İnsanları Açıkladı: Ağır Battaniyeler Uyku Kalitesini Artırıyor mu?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.12.2024 - 15:54 Son Güncelleme: 08.12.2024 - 16:35

Ağır battaniyeler, son yıllarda uyku düzenini iyileştirmek isteyenler arasında oldukça popüler bir tercih haline geldi. Kış ayının gelmesiyle birlikte bu battaniyeler, vücuda uyguladıkları eşit baskı ile rahatlama sağlıyor ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabiliyor. Ağır battaniyelerin, özellikle uyku sorunları yaşayan, stres altındaki ya da kronik ağrı çeken kişiler için faydalı olduğu söyleniyor. Peki doktorlar bu konu hakkında neler söylüyor? Ağır battaniyeler uyku sorunlarını gerçekten çözebiliyor mu?

Buyrun, beraber öğrenelim...

Kaynak: https://nypost.com/2024/12/08/lifesty...
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Malum kış geldi. Babaanne yorganları olarak da bildiğimiz battaniyeleri çıkardık.

Bilimsel araştırmalar bu battaniyeler hakkında ne söylüyor? Bilim insanlarının görüşlerine göre battaniyenin ağırlığı, kişilerde "savaş ya da kaç" içgüdüsünü rahatlatıyor.

Bilimsel araştırmalar bu battaniyeler hakkında ne söylüyor? Bilim insanlarının görüşlerine göre battaniyenin ağırlığı, kişilerde "savaş ya da kaç" içgüdüsünü rahatlatıyor.

Bu ağırlık, beyne 'rahat bir yerdesin' mesajı veriyor.

Bu ağırlık aynı zamanda beynin "sevgi hormonu" olarak bilinen oksitosin salınımını tetikleyebilir. Bu hormon, bağ kurma ve sarılma sırasında üretilir ve aynı zamanda kaygıyı da azaltabilir.

Bu ağırlık aynı zamanda beynin "sevgi hormonu" olarak bilinen oksitosin salınımını tetikleyebilir. Bu hormon, bağ kurma ve sarılma sırasında üretilir ve aynı zamanda kaygıyı da azaltabilir.

Çoğu sağlıklı yetişkin için uzmanlar, battaniyenin vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 10'u kadar olmasını öneriyor. Yani 68 kilogram olan bir kişi, 6,8 kilogramlık bir battaniye tercih edebilir.

Çoğu sağlıklı yetişkin için uzmanlar, battaniyenin vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 10'u kadar olmasını öneriyor. Yani 68 kilogram olan bir kişi, 6,8 kilogramlık bir battaniye tercih edebilir.

Ağır battaniyeler, bebekler ya da küçük çocuklar için önerilmiyor. Çünkü hareketi ve nefes almayı engelleyebilir.

Uyku apnesi, uykuya bağlı rahatsızlıklar veya solunum problemleri olan kişilerin, ağır battaniye kullanmadan önce bir doktora danışması gerekiyor.

Uyku apnesi, uykuya bağlı rahatsızlıklar veya solunum problemleri olan kişilerin, ağır battaniye kullanmadan önce bir doktora danışması gerekiyor.

Bazı araştırmalar, bu battaniyelerin kaygı, kronik ağrı ve uyku sorunlarına yardımcı olabileceğini gösterse de, kesin bir sonuç ortaya konmuş değil.

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Uykusuzluk problemine sahip olan 120 kişiyle yapılan bir araştırma, ağır battaniyelerin hafif battaniyelere göre daha iyi uyumalarına yardımcı olduğunu göstermiş.

67 otizmli çocukla yapılan başka bir araştırmada ise, ağır battaniyenin uykuya etkisi olmadığı ama çocuklar ve ailelerinin bunu normal battaniyeye tercih ettiği ortaya çıkmış.

Bir diğer araştırmada da 94 kronik ağrı çeken yetişkinin üzerinde yapılan çalışmada, daha ağır bir battaniyenin uykuya etkisi olmamış ama ağrıyı azalttığı bulunmuş.

Bir diğer araştırmada da 94 kronik ağrı çeken yetişkinin üzerinde yapılan çalışmada, daha ağır bir battaniyenin uykuya etkisi olmamış ama ağrıyı azalttığı bulunmuş.

Ağır battaniyelerin faydalarına dair kesin bir kanıt olmasa da, uyku uzmanları, denemek isteyenlere zararının olmadığını söylüyor. Weill Cornell Medicine’den uyku uzmanı Dr. Daniel Barone, diğer tedavi yöntemlerinden sonra hastalarına bunu önerdiğini belirtiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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