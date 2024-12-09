Hindistan Merkezli Şirkette "Stresli" Olan Çalışanların İşten Çıkarıldığı İddia Edildi
Hindistan Merkezli Şirkette "Stresli" Olan Çalışanların İşten Çıkarıldığı İddia Edildi
Özel şirketlerde zaman zaman işten çıkarmalar için oldukça ilginç gerekçeler sunulabiliyor. Ancak Hindistan merkezli bir şirkette yaşanan son olay, bu konuda adeta ağızları açık bıraktı. İnsan kaynakları tarafından düzenlenen 'Ne kadar streslisiniz?' anketine katılan ve çalışma ortamında stresli olduğunu belirten çalışanların işten çıkarıldığı iddia edildi. Bu durum, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gelin, detaylara birlikte göz atalım...
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Sizler de takdir edersiniz ki kurumsal olmayan şirketlerde insan kaynakları genel olarak çalışanların aleyhine karar verebiliyor.
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Bir teknoloji destekli güzellik ve sağlık platformu YesMadam'da yaşanan bir olay ise tartışmalara yol açtı.
Şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Ashu Arora Jha tarafından gönderildiği iddia edilen e-postada, birçok çalışanın işten çıkarıldığına dair bilgiler yer aldı. İşten çıkarılma sebebi ise dumur eden türden.
Şirkette bir anket gerçekleştirilmiş. Ankette ise çalışanlara iş ortamında ne kadar stresli oldukları sorulmuş. İddiaya göre stresli olduğunu söyleyen çalışanlar ise işten çıkarılmış. Mail ise şu şekilde👇
Bu durum sosyal medyada infiale sebep oldu.
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Bazıları da bu durumu "PR çalışması" olarak değerlendirdi.
Stresli oldukları için insanları işten mi kovuyorsunuz? Kurumsal kültüre neler oluyor? Bu durum yeni bir saçmalık seviyesi artık.
"Yöneticilerinize stresli olduğunuzu söylediğiniz için işten çıkarılmak mı? Bu gerçekten yeni bir dip noktası. Startup şirketi YesMadam, stresli olduklarını kabul eden çalışanlara işten çıkarılma mektupları göndermiş. Yapılan bir ankette çalışanlar, görünüşe göre gerçekten stresli olduklarını belirtmiş. Bu durum, toksikliğe tamamen yeni bir boyut kazandırıyor."
"Bugün yeni bir dip noktaya ulaştık"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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