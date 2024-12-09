Hindistan Merkezli Şirkette "Stresli" Olan Çalışanların İşten Çıkarıldığı İddia Edildi

“Geçtiğimiz günlerde, iş yerindeki stresle ilgili hislerinizi anlamak amacıyla bir anket düzenledik. Birçok çalışanımız endişelerini bizlerle paylaşarak önemli geri bildirimlerde bulundu. Bu görüşlerin her birini dikkatle değerlendirdik. Şirket olarak, sağlıklı ve destekleyici bir çalışma ortamı yaratma taahhüdümüz doğrultusunda, anket sonuçlarını titizlikle inceledik. İş yerindeki stres seviyesini azaltmak ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı sağlamak adına, yüksek stres bildiriminde bulunan bazı çalışanlarımızla yollarımızı ayırma yönünde zor bir karar aldık. Bu karar hemen uygulanacak olup, etkilenen çalışanlarımıza süreçle ilgili detaylı bilgilendirme ayrı olarak yapılacaktır. Katkılarınız için hepinize teşekkür ederiz.”