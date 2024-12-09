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Hindistan Merkezli Şirkette "Stresli" Olan Çalışanların İşten Çıkarıldığı İddia Edildi

Hindistan Merkezli Şirkette "Stresli" Olan Çalışanların İşten Çıkarıldığı İddia Edildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.12.2024 - 18:50

Özel şirketlerde zaman zaman işten çıkarmalar için oldukça ilginç gerekçeler sunulabiliyor. Ancak Hindistan merkezli bir şirkette yaşanan son olay, bu konuda adeta ağızları açık bıraktı. İnsan kaynakları tarafından düzenlenen 'Ne kadar streslisiniz?' anketine katılan ve çalışma ortamında stresli olduğunu belirten çalışanların işten çıkarıldığı iddia edildi. Bu durum, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gelin, detaylara birlikte göz atalım...

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Sizler de takdir edersiniz ki kurumsal olmayan şirketlerde insan kaynakları genel olarak çalışanların aleyhine karar verebiliyor.

Sizler de takdir edersiniz ki kurumsal olmayan şirketlerde insan kaynakları genel olarak çalışanların aleyhine karar verebiliyor.

Bir teknoloji destekli güzellik ve sağlık platformu YesMadam'da yaşanan bir olay ise tartışmalara yol açtı.

Bir teknoloji destekli güzellik ve sağlık platformu YesMadam'da yaşanan bir olay ise tartışmalara yol açtı.

Şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Ashu Arora Jha tarafından gönderildiği iddia edilen e-postada, birçok çalışanın işten çıkarıldığına dair bilgiler yer aldı. İşten çıkarılma sebebi ise dumur eden türden.

Şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Ashu Arora Jha tarafından gönderildiği iddia edilen e-postada, birçok çalışanın işten çıkarıldığına dair bilgiler yer aldı. İşten çıkarılma sebebi ise dumur eden türden.

Şirkette bir anket gerçekleştirilmiş. Ankette ise çalışanlara iş ortamında ne kadar stresli oldukları sorulmuş. İddiaya göre stresli olduğunu söyleyen çalışanlar ise işten çıkarılmış. Mail ise şu şekilde👇

Şirkette bir anket gerçekleştirilmiş. Ankette ise çalışanlara iş ortamında ne kadar stresli oldukları sorulmuş. İddiaya göre stresli olduğunu söyleyen çalışanlar ise işten çıkarılmış. Mail ise şu şekilde👇

“Geçtiğimiz günlerde, iş yerindeki stresle ilgili hislerinizi anlamak amacıyla bir anket düzenledik. Birçok çalışanımız endişelerini bizlerle paylaşarak önemli geri bildirimlerde bulundu. Bu görüşlerin her birini dikkatle değerlendirdik. Şirket olarak, sağlıklı ve destekleyici bir çalışma ortamı yaratma taahhüdümüz doğrultusunda, anket sonuçlarını titizlikle inceledik. İş yerindeki stres seviyesini azaltmak ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı sağlamak adına, yüksek stres bildiriminde bulunan bazı çalışanlarımızla yollarımızı ayırma yönünde zor bir karar aldık. Bu karar hemen uygulanacak olup, etkilenen çalışanlarımıza süreçle ilgili detaylı bilgilendirme ayrı olarak yapılacaktır. Katkılarınız için hepinize teşekkür ederiz.”

Bu durum sosyal medyada infiale sebep oldu.

Bu durum sosyal medyada infiale sebep oldu.
twitter.com

'İnsan kaynaklarına bu kadar fazla dürüst olmayın'

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Bazıları da bu durumu "PR çalışması" olarak değerlendirdi.

Bazıları da bu durumu "PR çalışması" olarak değerlendirdi.
twitter.com

'YesMadam'ın işten çıkarmalarına ilişkin pazarlama numarasına bu kadar çok insanın kanması, birçok Hintli profesyonelin bunun gerçekten mümkün olduğuna inandığını ortaya koyuyor

Hindistan'daki şirketlerdeki çalışma kültürünün kalitesi hakkında çok şey söylüyor'

Stresli oldukları için insanları işten mi kovuyorsunuz? Kurumsal kültüre neler oluyor? Bu durum yeni bir saçmalık seviyesi artık.

Stresli oldukları için insanları işten mi kovuyorsunuz? Kurumsal kültüre neler oluyor? Bu durum yeni bir saçmalık seviyesi artık.
twitter.com

"Yöneticilerinize stresli olduğunuzu söylediğiniz için işten çıkarılmak mı? Bu gerçekten yeni bir dip noktası. Startup şirketi YesMadam, stresli olduklarını kabul eden çalışanlara işten çıkarılma mektupları göndermiş. Yapılan bir ankette çalışanlar, görünüşe göre gerçekten stresli olduklarını belirtmiş. Bu durum, toksikliğe tamamen yeni bir boyut kazandırıyor."

"Yöneticilerinize stresli olduğunuzu söylediğiniz için işten çıkarılmak mı? Bu gerçekten yeni bir dip noktası. Startup şirketi YesMadam, stresli olduklarını kabul eden çalışanlara işten çıkarılma mektupları göndermiş. Yapılan bir ankette çalışanlar, görünüşe göre gerçekten stresli olduklarını belirtmiş. Bu durum, toksikliğe tamamen yeni bir boyut kazandırıyor."
twitter.com

"Bugün yeni bir dip noktaya ulaştık"

"Bugün yeni bir dip noktaya ulaştık"
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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