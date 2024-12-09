Bir de Pilottan Dinleyelim: Uçaktayken Telefonumuzu Neden Uçuş Moduna Almalıyız?
Bir de Pilottan Dinleyelim: Uçaktayken Telefonumuzu Neden Uçuş Moduna Almalıyız?
Kaynak: https://nypost.com/2024/12/09/lifesty...
Telefonlardaki uçuş modunun ne işe yaradığını çoğumuz biliyoruz ve uçaktayken bu modu açmayı genellikle unutmuyoruz. Ama aslında, uçuş modunu açmamanın bazı olumsuz etkileri de var. Bu olumsuz etkilerden birini ise uzun zamandır pilotluk yapan bir adam bizlere açıkladı. Peki, uçuş modunu neden açmalıyız? Hadi, gelin hep birlikte öğrenelim...
Uçağa binerken birçoğumuz uçuş modunu etkileştiriyoruz, evet. Bu konu hakkında kulaktan dolma bilgilerimiz olsa da uçuş modu gerçekten önemli mi?
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Bunu isterseniz bir de pilottan dinleyelim. Pilot, cümlelerine "Uçuş modu aslında bir komplo teorisinden daha fazlası diyerek başlıyor"
Aslında telefonu uçuş moduna almamak uçağın düşmesine ya da patlamasına sebep olmuyor. Ancak pilota göre birçok kişi telefonunu uçuş modundan çıkardığında telefonun radyo dalgalarıyla pilotların kullandığı kulaklıkların radyo dalgalarının birbiriyle karışma ihtimali varmış.
Yakın zamanda yaşadığı bir uçuşu hatırlayan pilot, kulaklıklarını kullanarak "neyi nasıl yapacakları konusunda izin almak" için mesaj aldı ve radyo dalgası karışması yüzünden kulağında bir "sinek" sesi hissettiğini söyledi.
"Kesinlikle dünyanın sonu değil ama talimatları okumaya çalışırken kulağınızda bir arı uçuyormuş gibi sesler duymak biraz sinir bozucu," diye belirtti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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