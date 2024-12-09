Bir de Pilottan Dinleyelim: Uçaktayken Telefonumuzu Neden Uçuş Moduna Almalıyız?

Telefonlardaki uçuş modunun ne işe yaradığını çoğumuz biliyoruz ve uçaktayken bu modu açmayı genellikle unutmuyoruz. Ama aslında, uçuş modunu açmamanın bazı olumsuz etkileri de var. Bu olumsuz etkilerden birini ise uzun zamandır pilotluk yapan bir adam bizlere açıkladı. Peki, uçuş modunu neden açmalıyız? Hadi, gelin hep birlikte öğrenelim...