48 Saatlik Flörtünü Aşk Dolu Kelimelerle Rehberine Kaydeden Kişi "Bizim Kaptırma Seviyesi" Dedirtti!

Zaman zaman flört hayatımızda ilginç dinamiklerle karşılaşabiliriz. Kısa dönemde bağ hissettiğimiz kişiler de pek tabii olabilir. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da arkadaşının 48 saatlik flörtünü paylaşarak viral oldu. Bu kadar kısa sürede karşı tarafı hayatının aşkı ilan eden flörte yorumlar gecikmedi.

Gelin, detaylara beraber bakalım...