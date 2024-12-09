48 Saatlik Flörtünü Aşk Dolu Kelimelerle Rehberine Kaydeden Kişi "Bizim Kaptırma Seviyesi" Dedirtti!
48 Saatlik Flörtünü Aşk Dolu Kelimelerle Rehberine Kaydeden Kişi "Bizim Kaptırma Seviyesi" Dedirtti!
Zaman zaman flört hayatımızda ilginç dinamiklerle karşılaşabiliriz. Kısa dönemde bağ hissettiğimiz kişiler de pek tabii olabilir. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da arkadaşının 48 saatlik flörtünü paylaşarak viral oldu. Bu kadar kısa sürede karşı tarafı hayatının aşkı ilan eden flörte yorumlar gecikmedi.
Gelin, detaylara beraber bakalım...
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Bazı zamanlar olur iki yeni tanıştığımız kişiyle kısa sürede bağ kurup gelecek planları yapabiliriz.
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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da arkadaşının 48 saatlik flörtünü paylaştı. Flörtün kızı telefonuna ilginç bir şekilde kaydetmesi ise "Bizim kaptırma seviyesi" dedirtti.
Gelin, yorumlardan bazılarına beraber bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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