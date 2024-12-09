Balayındayken Kocası Hakkındaki Karanlık Sırrı Öğrenen Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı

Hayatının en mutlu gününde büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşacağını kim tahmin edebilir? Yeni evli bir çift, balayında bir ödeme sorunu yaşayınca bankayı aradı. Kadın, kocasının hesabındaki paranın kaybolduğunu öğrenince ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ancak gerçek ortaya çıktığında işler kontrolden çıktı. Büyük bir mutlulukla başlayan balayı, adeta kabusa döndü.

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