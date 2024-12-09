Balayındayken Kocası Hakkındaki Karanlık Sırrı Öğrenen Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı
Balayındayken Kocası Hakkındaki Karanlık Sırrı Öğrenen Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı
Kaynak: https://www.reddit.com/r/talesfromcal...
Hayatının en mutlu gününde büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşacağını kim tahmin edebilir? Yeni evli bir çift, balayında bir ödeme sorunu yaşayınca bankayı aradı. Kadın, kocasının hesabındaki paranın kaybolduğunu öğrenince ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ancak gerçek ortaya çıktığında işler kontrolden çıktı. Büyük bir mutlulukla başlayan balayı, adeta kabusa döndü.
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Balayı evliliği taçlandıran eğlenceli aktivitelerden bir tanesi. Çiftler, bu süreçte beraber vakit geçirerek yakınlaşır ve evliliklerinin ilk zamanlarını unutulmaz birer anıya dönüştürür.
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Fakat geçtiğimiz yıllarda bir kadının, balayında başına gelenler Türk dizilerini aratmayan cinsten desek yeridir.
Kadın, balayına gittiği otelde kocasının kredi kartıyla ödeme yaparken bir sorunla karşılaştı. Ödeme banka tarafından reddedildi.
Kadın, çözüm bulmak için hemen bankayı aradı. Müşteri hizmetlerindeki çalışan, hesapta hiç para olmadığını söyleyince işler karıştı.
Fakat hesapta yeterince para olduğunu hatırladığını dile getiren kadın, çalışanın kontrol etmesi üzerine hesapta haciz olduğunu öğrendi. Hacizin sebebi ise ödenmemiş çocuk nafakası!
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Evlendiği adamın çocuğu olduğundan haberdar bile olmayan kadın, yaşadığı şok karşısında ağladığını dile getiriyor.
Hayat bazen en beklenmedik anda, en acı dersleri veriyor. Görünen o ki, bazı sırlar ne kadar saklanmaya çalışılsa da gün yüzüne çıkmaya mahkum.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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