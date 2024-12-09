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Doktor Sevgilisinin Kendisiyle İlgilenmediğini Dile Getiren Kadın Tartışma Yarattı

Doktor Sevgilisinin Kendisiyle İlgilenmediğini Dile Getiren Kadın Tartışma Yarattı

Doktor Flört
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.12.2024 - 23:31

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kendi X hesabında doktor olan sevgilisinin, aşırı yoğunluktan dolayı kendisiyle ilgilenemediğinden dem vurdu. Kullanıcının paylaştığı ekran görüntüsü ise kısa zamanda Twitter'da (X) viral oldu. Konuşmayı görenlerin bir kısmı kullanıcıya hak verirken bir kısım da pek mantıklı bulmadı. Gelin, detaylara beraber bakalım...

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Bir kullanıcı, doktor olan sevgilisinin kendisine vakit ayıramadığını dile getirerek beraber konuşmalarını paylaştı.

Bir kullanıcı, doktor olan sevgilisinin kendisine vakit ayıramadığını dile getirerek beraber konuşmalarını paylaştı.

Paylaşımına ise bu notu düştü.

Paylaşımına ise bu notu düştü.

Birçok kişi de bu konuşmaya birbirinden farklı yorumlar yaptı. Gelin, o yorumlardan bazılarına beraber bakalım...

Birçok kişi de bu konuşmaya birbirinden farklı yorumlar yaptı. Gelin, o yorumlardan bazılarına beraber bakalım...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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