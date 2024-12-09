Doktor Sevgilisinin Kendisiyle İlgilenmediğini Dile Getiren Kadın Tartışma Yarattı

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kendi X hesabında doktor olan sevgilisinin, aşırı yoğunluktan dolayı kendisiyle ilgilenemediğinden dem vurdu. Kullanıcının paylaştığı ekran görüntüsü ise kısa zamanda Twitter'da (X) viral oldu. Konuşmayı görenlerin bir kısmı kullanıcıya hak verirken bir kısım da pek mantıklı bulmadı. Gelin, detaylara beraber bakalım...