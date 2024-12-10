Ulaştıkları Yetişkinlik Seviyelerini Söyleyerek Kendilerine Hak Verdiren Kişiler

Sizler de takdir edersiniz ki yaşın getirdiği bazı sorumluluklar ve davranışlar var. Bu durum her ne kadar doğal olsa da zaman zaman daha tahammülsüz ve huysuz insanlara dönüşebiliyoruz. Bir kullanıcı da diğer kullanıcılara ulaştıkları yetişkinlik seviyelerini sordu. Gelen cevaplar hem güldürdü hem düşündürdü. Gelin, kim neler demiş, beraber bakalım...