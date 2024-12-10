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Ulaştıkları Yetişkinlik Seviyelerini Söyleyerek Kendilerine Hak Verdiren Kişiler

Ulaştıkları Yetişkinlik Seviyelerini Söyleyerek Kendilerine Hak Verdiren Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 21:25

Sizler de takdir edersiniz ki yaşın getirdiği bazı sorumluluklar ve davranışlar var. Bu durum her ne kadar doğal olsa da zaman zaman daha tahammülsüz ve huysuz insanlara dönüşebiliyoruz. Bir kullanıcı da diğer kullanıcılara ulaştıkları yetişkinlik seviyelerini sordu. Gelen cevaplar hem güldürdü hem düşündürdü. Gelin, kim neler demiş, beraber bakalım...

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Bir kişi, kullanıcılara "Ulaştığınız yetişkinlik seviyesini" sordu.

Bir kişi, kullanıcılara "Ulaştığınız yetişkinlik seviyesini" sordu.
twitter.com

Kullanıcılardan cevaplar gecikmedi.

Kullanıcılardan cevaplar gecikmedi.
twitter.com

'Arkadaşlarıma her şeyi söylememek'

"Partnerinizle iyi geçinemediğinizi insanların bilmesine pek gerek yok"

"Partnerinizle iyi geçinemediğinizi insanların bilmesine pek gerek yok"
twitter.com

"Hiçbir şey yapmadan geçirilen bir hafta sonu, iyi geçirilmiş bir hafta sonudur"

"Hiçbir şey yapmadan geçirilen bir hafta sonu, iyi geçirilmiş bir hafta sonudur"
twitter.com

"İnsanların bana değil kendilerine kızdığını fark ettim"

"İnsanların bana değil kendilerine kızdığını fark ettim"
twitter.com
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"Fırsat buldukça evde kalmayı tercih ediyorum"

"Fırsat buldukça evde kalmayı tercih ediyorum"
twitter.com

"Her şeye evet haklısın diyorum. Tartışmıyorum, herkes ne istiyorsa onu yapsın"

"Her şeye evet haklısın diyorum. Tartışmıyorum, herkes ne istiyorsa onu yapsın"
twitter.com

"Sabah erken uyanıyorum, böylece sessizlikte bir fincan çay içebiliyorum"

"Sabah erken uyanıyorum, böylece sessizlikte bir fincan çay içebiliyorum"
twitter.com

"Yeniden başlamak ve hayatımda kalmalarını ne kadar istesem de, açıkça benimle uyuşmayan insanları bırakmak zorunda kalmakla başa çıkabilmek"

"Yeniden başlamak ve hayatımda kalmalarını ne kadar istesem de, açıkça benimle uyuşmayan insanları bırakmak zorunda kalmakla başa çıkabilmek"
twitter.com

"Farklı arkadaşlık seviyelerinin olduğunu ve herkesin bana aynı düzeyde erişemeyeceğini öğrenmek"

"Farklı arkadaşlık seviyelerinin olduğunu ve herkesin bana aynı düzeyde erişemeyeceğini öğrenmek"
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"Dramaya, negatifliğe ve toksikliğe katlanamıyorum"

"Dramaya, negatifliğe ve toksikliğe katlanamıyorum"
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"Daha fazla dinle, daha az konuş"

"Daha fazla dinle, daha az konuş"
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"Karanlık olunca eve dönüyorum"

"Karanlık olunca eve dönüyorum"
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"Sabah uyanınca haberleri dinliyorum"

"Sabah uyanınca haberleri dinliyorum"
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"Gürültünün tüm türleri beni sinir ediyor"

"Gürültünün tüm türleri beni sinir ediyor"
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"Hastaneye tek başıma gidiyorum"

"Hastaneye tek başıma gidiyorum"
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"Kötü haber, iyi haber, plan, dert yanma vs. her şeyi kendinize saklayın"

"Kötü haber, iyi haber, plan, dert yanma vs. her şeyi kendinize saklayın"
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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